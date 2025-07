Calderano cria plataforma para divulgar projetos sociais de tênis de mesa

Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, lançou uma página em seu site oficial para divulgar projetos sociais da modalidade no Brasil. A iniciativa foi apresentada nesta segunda-feira (7) e permite que responsáveis por ações que oferecem a prática gratuita do tênis de mesa inscrevam suas atividades por um formulário online.

O mesa-tenista de 29 anos estabeleceu como critério fundamental para a divulgação dos projetos que eles garantam acesso gratuito a todos os participantes. A plataforma visa dar visibilidade a iniciativas que promovem o tênis de mesa em diferentes regiões do país.

— Sempre tive entre os meus principais objetivos na carreira tornar o tênis de mesa um esporte mais popular no Brasil. Essa iniciativa é um gesto nessa direção que também reconhece os trabalhos incríveis de inclusão social que são feitos com a nossa modalidade — disse o atual campeão da Copa do Mundo e medalhista de prata do Campeonato Mundial.

Hugo Calderano bicampeão do WTT da Eslovênia (foto: WTT)

Os critérios específicos de seleção dos projetos, além da gratuidade, e o número de iniciativas já inscritas na plataforma ainda não foram divulgados.

Hugo Calderano conquista feitos históricos para o Brasil

A ação acontece em um momento de resultados expressivos na carreira do atleta brasileiro. Nos últimos dois meses, Calderano conquistou a Copa do Mundo e a medalha de prata no Mundial de tênis de mesa, feitos históricos para o esporte brasileiro.

Há duas semanas, o mesa-tenista venceu o WTT Star Contender Ljubljana, seu oitavo título no Circuito Mundial desde que a competição adotou este formato em 2021. Em junho, ele também liderou o Liebherr Ochsenhausen na conquista da Liga Alemã, encerrando sua trajetória de nove temporadas pelo clube.

— Quem vive o esporte sabe o quanto ele pode impactar a vida das pessoas, especialmente de quem vive em condições mais vulneráveis. Espero poder ajudar a promover esses projetos para que alcancem ainda mais pessoas — afirmou Hugo.

O brasileiro tem como próximos compromissos o WTT Contender Buenos Aires, cuja fase principal começa no dia 24 de julho. Na semana seguinte, Calderano estará no Brasil para disputar o WTT Star Contender Foz do Iguaçu.