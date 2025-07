Novo reforço dos Spurs explica escolha curiosa do número da camisa

Luke Kornet, nova contratação do San Antonio Spurs, equipe da NBA, foi apresentado oficialmente hoje na equipe de San Antonio e revelou o motivo de escolher a camisa de número 7.

— Escolhi a 7 porque meu desejo é ser talvez 1/3 do que Tim Duncan foi para esse time. Além disso, eu gosto de fatores e multiplicações — disse o jogador em entrevista.

O ídolo do San Antonio Spurs, Tim Duncan, usava a camisa e construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história da NBA. Ao longo de 19 temporadas com os Spurs, o ala-pivô conquistou: 5 títulos da NBA (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014), 3 prêmios de MVP das Finais (1999, 2003 e 2005), 2 prêmios de MVP da temporada regular (2002 e 2003), 15 participações no All-Star Game, 10 seleções para o All-NBA First Team e 8 seleções para o NBA All-Defensive First Team.

Tim Duncan, ídolo do San Antonio Spurs (Foto: AFP)

Na três últimas temporadas, Kornet atuou pela equipe do Boston Celtics em 88 jogos, com médias de 6.0 pontos, 5.2 rebotes e 0.8 tocos por partida. Em San Antonio, ele chega para fortalecer a rotação de garrafão e ser uma voz veterana em um elenco que tem Victor Wembanyama como principal esperança.

Luke Kornet em ação pela equipe do Boston Celtics (Foto: Reprodução)

Última temporada do Spurs na NBA

O San Antonio Spurs encerraram a última temporada da NBA com uma campanha de reconstrução declarada. Mesmo com a expectativa criada em torno do fenômeno Victor Wembanyama, a equipe terminou com 22 vitórias e 60 derrotas, ficando fora da zona de play-in pelo quarto ano consecutivo. Apesar disso, a equipe conta a evolução individual de Wembanyama e o amadurecimento de jovens como Devin Vassell e Jeremy Sochan. Para acelerar o processo de evolução, o Spurs entraram ativos no mercado e no Draft de 2025. A franquia selecionou na segunda escolha mais um talento: o armador Dylan Harper, conhecido capacidade atlética e inteligência em quadra.

