Mundial de Vôlei Feminino sub-19: confira o chaveamento das finais

Com a fase de grupos encerrada, o Mundial sub-19 de Vôlei Feminino já definiu o chaveamento das oitavas de final do torneio. As partidas acontecem nesta terça-feira (8). O Brasil, líder do Grupo B, enfrenta a Bélgica, quarta colocada no Grupo D. Caso avance de fase, as brasileiras duelam com Bulgária ou México.

Confira o chaveamento do Mundial sub-19 de Vôlei Feminino

OITAVAS DE FINAL - 8 DE JULHO

BULGÁRIA x MÉXICO CHINA x SÉRVIA CROÁCIA x TURQUIA BRASIL x BÉLGICA ALEMANHA x EUA TAIPÉ CHINÊS x JAPÃO POLÔNIA x TAILÂNDIA ITÁLIA x ARGENTINA

QUARTAS DE FINAL - 11 DE JULHO

CHINA ou SÉRVIA x CROÁCIA ou TURQUIA TAIPÉ CHINÊS ou JAPÃO x POLÔNIA ou TAILÂNDIA BULGÁRIA ou MÉXICO x BRASIL ou BÉLGICA ALEMANHA ou EUA x ITÁLIA ou ARGENTINA

Brasil lidera o Grupo B no Mundial Sub-19 (Foto: Volleyball Wolrd)

As finais do campeonato acontece em 13 de julho.

Como é o formato do Mundial

As 24 equipes se dividem em quatro grupos de seis, e todos se enfrentam dentro de suas chaves. Ao fim dos cinco jogos, no dia 7 de julho, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que será disputada no dia 8.

Os cruzamentos das oitavas são:

1º do Grupo A x 4º do Grupo C

2º do Grupo A x 3º do Grupo C

1º do Grupo B x 4º do Grupo D

2º do Grupo B x 3º do Grupo D

1º do Grupo C x 4º do Grupo A

2º do Grupo C x 3º do Grupo A

1º do Grupo D x 4º do Grupo B

2º do Grupo D x 3º do Grupo B