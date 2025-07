Ana Marcela Cunha quer ampliar recorde no Mundial de Singapura

Principal competição da temporada, o Mundial de Esportes Aquáticos começa nesta sexta-feira (11), em Singapura e contará com a campeã olímpica Ana Marcela Cunha, maior medalhista da competição em águas abertas. Após cinco meses de treinamento, a brasileira entra em ação a partir desta segunda-feira (14), início das disputas da maratona aquática.

continua após a publicidade

➡️Brasil terá campeã olímpica no Mundial de Esportes Aquáticos; veja lista

Aos 33 anos, Ana Marcela soma 17 medalhas em mundiais, sendo sete ouros, duas pratas e oito bronzes. A primeira participação da nadadora na competição aconteceu em 2011, em Xangai, na China, quando ela exibiu suas credenciais ao conquistar o primeiro título, na prova de 25km.

- Esta competição é o grande objetivo da temporada. Venho me preparando bastante, com treinos muito intensos e específicos. Teremos atletas de altíssimo nível na disputa, mas vou em busca do melhor resultado possível. Se vier medalha, melhor ainda - declarou.

continua após a publicidade

Além das provas individuais, Ana Marcela também disputa o revezamento misto, no qual quatro atletas (dois homens e duas mulheres) nadam 1500 metros cada. A Seleção Brasileira também contará com Viviane Jungblut, Luiz Felipe Loureiro e Matheus Melecchi nas provas de águas abertas em Singapura.

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura começam com o polo aquático e duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ana Marcela Cunha foi campeã olímpica em Tóquio (Foto: Luiza Moraes/ COB)

Programação da maratona aquática

14/07 – 10 km feminino – 21h

17/07 – 5 km feminino – 21h

18/07 – Sprint 3 km feminino – 21h

19/07 – Revezamento 4×1500 m misto – 21h