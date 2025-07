Gabi Guimarães classifica semana decisiva da VNL feminina como ‘difícil’

Mesmo com a Seleção sendo a terceira colocada na classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a ponteira Gabi Guimarães classificou a terceira semana do torneio como difícil. Para a última semana da liga, o Brasil enfrenta a Polônia, atual vice-líder da fase classificatória. Os demais confrontos são contra seleções que estão entre as 10 primeiras, como Japão e China, com exceção da Bulgária.

continua após a publicidade

➡️ Brasil x Bulgária na VNL feminina: saiba o horário e onde assistir

— A Seleção tem treinado muito bem. Chegamos um pouco antes aqui no Japão, o que foi importante em termos de adaptação de fuso-horário e, principalmente, treinamentos. O time está preparado, vai ser uma terceira semana difícil, mas o mais importante é buscar a nossa evolução — diz Gabi Guimarães.

Gabi Guimarães em último jogo da semifinal do Italiano de Vôlei (Foto: Vettori)

O primeiro duelo é contra a Bulgária, seleção com a pior classificação que o Brasil enfrenta nesta semana. A equipe ocupa a 13º colocação. Contra a Itália, na segunda semana de competição, as búlgaras chegaram a vencer um set, mas as italianas fecharam em 3 a 1:

continua após a publicidade

— Logo de primeira a gente enfrenta a Bulgária, que é uma equipe jovem, mas vimo o potencial delas. Elas fizeram um bom jogo contra a Itália na segunda semana. Então, é uma atenção muito grande, não só nos nossos adversários, mas na nossa evolução.

'Grande expectativa', diz Gabi Guimarães sobre duelos finais

Com o Brasil em uma posição não muito arriscada, Gabi Guimarães acredita que o objetivo principal segue sendo a evolução na competição. Na VNL, as oito melhor colocadas avançam às finais, enquanto nove seleções continuam no próximo ano e uma é rebaixada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A expectativa, sem dúvida alguma, é muito grande. A terceira semana sempre é mais importante. Tem algumas seleções lutando pela sobrevivência e outros pela classificação, que é o nosso caso. O primeiro passo do nosso grande objetivo é buscar a classificação — afirma.