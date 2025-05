Rival de João Fonseca derruba número 4 do mundo em Genebra

João Fonseca vai enfrentar um adversário embalado, mas, provavelmente, cansado, na estreia de Roland Garros. Isso porque Hubert Hurkacz (31º do mundo e ex-top 6) venceu, nesta quinta-feira (22), nas quartas de final do ATP 250 de Genebra, na Suíça, o principal favorito, o americano Taylor Fritz (4º), por 6/3 e 7/6 (5).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foi o segundo triunfo do polonês em seis duelos contra top 10 no ano. Nas quartas de final de Roterdam, em fevereiro, Hurkacz superou o russo Andrey Rublev (9º).



Com a vitória desta quinta sobre o número 4 do mundo, o tenista da Polônia vai decidir, na sexta-feira, uma vaga à final contra o qualifier austríaco Sebastian Ofner (128º), em confronto inédito.



Semifinalista na grama de Wimbledon em 2021, seu maior feito até hoje em Grand Slams, o polonês tem como melhor resultado, em Roland Garros, as oitavas de final. Hurkacz parou nessa fase ano passado, quando perdeu para o búlgaro Grigor Dimitrov, e em 2022, ocasião em que o algoz foi o norueguês Casper Ruud.

continua após a publicidade

Há dois anos, polonês foi derrotado por peruano em Paris

Se derrotar o favorito polonês, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira será o segundo a alcançar tal proeza em Slams. Há dois anos, também na capital francesa, o peruano Juan Pablo Varillas (então 94º) surpreendeu Hurkacz na terceira rodada.

Então número 188º do mundo, o polonês debutou em Roland Garros em 2018, furando o qualifying e alcançando a segunda rodada, quando foi superado pelo croata Marin Cilic, quarto favorito naquela semana.

continua após a publicidade

Todas as campanhas de Hubert Hurkacz em Grand Slams (Reprodução)



Rival de João Fonseca chegou às quartas em Roma



Neste ano, em torneios de ATP, Hurkacz soma 13 vitórias e 9 derrotas, enquanto o número 1 do Brasil e 65º do mundo ganhou 10 das 17 partidas até agora.

Em janeiro, na quadra rápida, o polonês chegou à final da United Cup, perdendo o título para o americano Taylor Fritz (4º). Desde então, seus melhores resultados foram as semifinais de Rotterdam, também na quadra rápida, quando perdeu para o campeão, o espanhol Carlos Alcaraz (3º), e as quartas de final do Masters 1000 de Roma, há duas semanas, também no saibro, quando parou diante do americano Tommy Paul (12º).



Nessa superfície, em 2025, a outra derrota de Hurkacz foi para o francês Benjamin Bonzi (62º), na estreia do Masters 1000 de Madri, em abril.

O saque é a principal arma do polonês Hubert Hurkacz (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)