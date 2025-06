Dia Mundial do Skate: garoto supera crises de ansiedade e inspira crianças

No Dia Mundial do Skate, celebrado neste 21 de junho, o esporte é reconhecido por seu impacto social, além das manobras. Com visibilidade olímpica, o skate tem transformado vidas, como a de Jhames Ribeiro, de sete anos, do projeto Educa Skate em São João da Barra (RJ). A prática esportiva, junto ao apoio do projeto De Peito Aberto, ajuda o jovem a superar a ansiedade e a timidez, promovendo seu desenvolvimento.

continua após a publicidade

➡️ Do surfe ao skate: Brenda Moura segue os passos de Rayssa Leal e sonha com as Olimpíadas

O skate, além das técnicas, ensina respeito, disciplina, cooperação e perseverança. Apoiado pela TechnipFMC e Ferroport via Lei de Incentivo ao Esporte, o Educa Skate exemplifica como o investimento social pode transformar comunidades. Histórias como a de Jhames se destacam, inspirando dentro e fora das pistas.

- Quando ele começou, era muito tímido, sofria com crises de ansiedade e chorava sempre que não conseguia fazer algo. Chegou a perder noites de sono por isso. Mas, com as aulas, passou a lidar melhor com as frustrações. Hoje, está muito mais comunicativo e dorme bem. Isso ajudou toda a família - relatou a mãe, Jéssica Ribeiro, de 29 anos.

continua após a publicidade

Dona de casa, a baiana contou que o menino não tinha contato com o skate até conhecer o projeto, por meio da escola. O pai, Mário, trabalha no porto e foi transferido em 2022. A família, então, mudou-se para o município do Norte Fluminense, onde Jhames encontrou uma nova versão de si.

➡️Gui Khury é bronze com mais uma manobra 900 no Mundial de Skate em Ostia

- Ele ficou muito animado. Sempre faço o possível para estar nas aulas. Está aprendendo rápido e superando seus medos. É bonito de ver. Gosta de mostrar o que aprendeu para estimular os outros. Por exemplo, tem um colega dele, o Guilherme, que está se esforçando, mas a insegurança e a timidez atrapalham. O Jhames tenta ajudá-lo, mostra como fazer. Estão juntos desde o início e, por sempre um ajudar o outro, os dois estão melhorando a cada aula - disse Jéssica.

continua após a publicidade

Criado em 2024, o Educa Skate promove inclusão social pelo skate, impactando 250 jovens de 6 a 17 anos em quatro cidades brasileiras. A iniciativa oferece aulas gratuitas, skates, equipamentos e uniformes, cultivando um ambiente seguro e igualitário, onde aprender com os erros e persistir é valorizado.

Jhames começou a frequentar as aulas aos seis anos e, desde então, tem aprendido muito mais do que manobras.

- Mesmo sabendo que eu vou errar às vezes para fazer uma manobra, o tio (treinador) sempre vai me ajudar para eu conseguir acertar”, contou. Um dos momentos mais marcantes foi quando enfrentou a maior rampa da pista: “Tentei várias vezes, caí com a minha mãe, caí na aula. Mas quando consegui descer, senti um alívio tão grande que hoje ela não é mais nada para mim - disse Jhames, confiante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Empolgado com a evolução, ele compreende a importância de lidar com medos e angústias de forma consciente.

- A aula é muito boa, porque a cada dia eu consigo fazer novas manobras e vencer meus medos. Meu objetivo é evoluir cada vez mais - revelou.

As inscrições para os projetos da De Peito Aberto são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição: www.depeitoaberto.org.br.