Aos 11 anos, brasileira é destaque em campeonato de skate

A jovem brasileira Emily Cardoso, de apenas 11 anos, foi o grande destaque do Surfskate Session, o primeiro campeonato de surfskate da Yow Surf no Brasil. O evento, realizado no último sábado (14) no Campeche Park, em Florianópolis, viu a talentosa skatista levar para casa nada menos que três troféus.

Com mais de 40 atletas inscritos nas modalidades Best Line e Best Trick, o evento se destacou pelo nível técnico dos competidores e pela energia leve e acolhedora que tomou conta do espaço durante todo o dia.

Emily venceu a categoria Best Line Infantil e também a Feminina. Além de garantir o primeiro lugar na categoria Carving da modalidade Best Trick. Na Best Line Masculino, o campeão foi Ladson Almeida, seguido por Bruno Santos e Conrado Feltes.

Emily Cardoso durante o Surfskate Session (Foto: Murilo Vargas)<br>

O evento foi uma realização da Yow Surf Brasil, em parceria com o Campeche Park e a SurfMappers, com apoio de diversas marcas, como a Arenque Surfboards, Surfskate Style, Cerveja Praya, Mamba Water, Brazinco, Lone Wolf Supplements, Hey Juice Floripa, John Roger, Surfavel, Farms Surf, Skate Balance, Grano Square, Surfskate Lab, King Sheep, Tairu Store, Surfskate Pro, Ilha Store Campeche, Penareia Beach Hotel, Beeff Hamburgueria e Lume Creperia. Os competidores foram julgadas por especialistas com base nos critérios da Associação de Surfskate do Brasil (ASB).

Veja a lista com todos os campeões do Surfskate Session

Melhor Linha – Infantil

1º lugar - Emily Cardoso

2º lugar - Eric Estamado

3º lugar - Maria Dagaragi

Melhor Linha – Feminino

1º lugar - Emily Cardoso

2º lugar - Bruna Dutsol

3º lugar - Samara Estamado

Melhor Linha – Masculino

1º lugar - Ladson Almeida

2º lugar - Bruno Santos

3º lugar - Conrado Feltes

Melhor Truque – Destaque Manobras - 1º lugar

Escultura: Emily Cardoso

Relaxamento: Eric Estamado

Bertslide: Mithua Yapuana

Estilo livre: Maria Pulito

Flutuador: Ladson Almeida

Combo de Backside: Conrado Feltes

Aéreo Mais Alto: Conrado Feltes