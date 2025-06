Neste sábado (14), aconteceu a disputa da semifinal da Copa do Mundo de Skate Street em Roma, na Itália e, pela primeira vez, a líder do ranking Rayssa Leal ficou de fora de uma decisão em competições do circuito mundial. A maranhense teve problemas nas voltas e terminou apenas na 12ª colocação geral, com 136.22 pontos. Com as eliminações de Pâmela Rosa e Duda Ribeiro, o Brasil ficou sem representantes na final feminina da competição.

Nas semifinais, os 16 atletas devem executar duas voltas e três manobras, valendo para a pontuação final a melhor volta e melhor manobra, com oito atletas avançando para a final. Na decisão, são três voltas e três manobras, e também vale a melhor nota de cada.

Como foi a competição

Líder do ranking mundial, Rayssa Leal competiu na primeira bateria da semifinal, mas não teve o desempenho que os brasileiros estão acostumador a ver. Com erros nas manobras finais das duas voltas, ela somou a nota de 49.14 na segunda tentativa, e precisou arriscar na segunda parte da prova, com as manobras. A melhor foi a segunda, um bluntside front que rendeu nota de 87.08. Rayssa terminou em quarto lugar de sua bateria, com somatório de 136.22.

Atleta mais experiente da competição, Pâmela Rosa competiu na segunda bateria. A brasileira sofreu uma queda na primeira volta e não conseguiu boa nota, somando apenas 30.46, mas conseguiu se recuperar na segunda tentativa e executou uma volta perfeita, com nota de 64.55. Porém, na segunda parte da prova, Pâmela conseguiu encaixar apenas a primeira manobra, que teve nota de 72.49, e o somatório de 137.04 não foi suficiente para ficar entre as oito melhores, terminando com o 11º lugar.

Estreante no circuito internacional de skate street, Duda Ribeiro foi a 14ª na semifinal, com 123.13 pontos. Ainda neste sábado (14), a final masculina em Roma terá os brasileiros Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Ivan Monteiro.

Pâmela Rosa também foi eliminada (Foto: Julio Detefon/ CBSK)

Próximas etapas do Circuito Mundial

A etapa de Roma é a primeira entre os torneios organizados pela World Skate no Circuito Mundial da modalidade. As próximas paradas acontecem em Washington, nos Estados Unidos, de 19 a 26 de setembro, e em Kitakyushu, no Japão, entre os dias 23 a 30 de novembro.

Programação de onde assistir a final da Copa do Mundo de Skate

15 de junho, domingo

Feminino - a partir das 13h10

Masculino - a partir das 13h35

As finais da Copa do Mundo de Skate Street terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e pela worldskate.tv (streaming pago).