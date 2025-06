Surge uma nova estrela no Brasil. Brenda Moura, de apenas 12 anos, foi recentemente convocada para representar a Seleção Brasileira Júnior de Skate, destacando-se como a atleta mais jovem entre os convocados. Descoberta em um projeto social do ex-campeão mundial de ondas gigantes Carlos Burle, a brasileira divide seu talento entre o asfalto e as ondas da Barra da Tijuca. A jovem já acumula pódios e segue os passos de Rayssa Leal, a "Fadinha", ao trazer um frescor e carisma únicos para a cena esportiva. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta contou um pouco da sua trajetória, fez projeções a respeito de sua carreira e revelou curiosidades.

continua após a publicidade

➡️Gui Khury é bronze com mais uma manobra 900 no Mundial de Skate em Ostia

Início no esporte

Durante um passeio casual na orla com seu pai, Brenda foi apresentada ao surfe, começando assim sua jornada no esporte. Pouco tempo depois, sob a influência de uma professora, a carioca descobriu o skate e se apaixonou pela modalidade, tornando-se uma entusiasta permanente.

- Então, eu estava lá na praia do Recreio, só dando um "rolezinho" com meu pai, aí eu vi algumas pessoas surfando e pedi para o meu pai para eu tentar, porque eu gostei de ver. Aí eu fiz a minha primeira aula e me apaixonei pelo surfe. Depois de um tempo, a minha professora de surfe falou para mim que se eu fosse para o skate, eu iria desenvolver melhor também as manobras do surfe. Aí quando fui para o skate eu me apaixonei. Eu tinha sete anos quando eu comecei a surfar e oito quando eu comecei a andar de skate - contou Brenda Moura.

continua após a publicidade

Embora Brenda demonstrasse talento para o surfe, ela rapidamente desenvolveu uma afinidade maior com o skate, mostrando facilidade e destreza com o "shape" e as rodinhas.

- Então, eu fiquei bem feliz porque evolui muito rápido tanto no surfe, quanto no skate, mas no skate sempre eu fui evoluindo mais e mais e aí eu fui pegando gosto. No meu primeiro campeonato, que foi um brasileiro, eu já ganhei. Fiquei muito feliz e me motivou cada vez mais. Bom, eu tive mais dificuldade no surfe do que no skate, porque no skate a pista está sempre aqui e eu vou treinar sempre nos mesmos obstáculos. Já no surfe, não. No surfe você tem que ler a onda e cada onda é diferente - revelou.

continua após a publicidade

Com grande carinho e emoção, Carlos Burle compartilhou atributos de Brenda que transcendem seu desempenho esportivo. O ex-campeão mundial de ondas gigantes destacou o foco da atleta, bem como seus sólidos valores familiares.

- O encontro com a Brenda foi muito natural, dentro de um ambiente de prática de esportes. O pai, Fabrício, nos apresentou a Brenda quando ela tinha apenas 8 anos. O que mais me chamou atenção na família sempre foi a disciplina, a dedicação, o foco, a determinação, os valores, a integridade, coisas que a gente sabe que são essenciais para um atleta a médio e longo prazo. Então, eu sou da escola que a dedicação, o foco, a determinação, a persistência e a disciplina superam o talento e, nesse caso, a Brenda é muito talentosa, muito talentosa e ainda tem todas essas características - disse.

Brasil leva 5 skatistas às finais em Ostia com manobra inédita de Khury; veja o vídeo

Circuito do skate e Olimpíadas

Presença constante nas competições de skate, Brenda participa na modalidade "Street". O circuito é dividido em quatro categorias: Mirim, até 12 anos; Iniciante, até 16 anos; Amador, para aqueles com 16 anos ou mais; e Profissional. Atualmente, a carioca compete na categoria Amador.

Recentemente, Brenda conquistou o título do Intercolegial, realizado no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. No entanto, seu principal objetivo é competir nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

- Tô treinando para chegar na Olimpíada de Los Angeles. Se eu continuar evoluindo, eu acho que dá - comentou.

Relação com Rayssa Leal

Seguindo uma trajetória bastante semelhante à de Rayssa Leal, Brenda revelou que a Fadinha é sua grande referência no skate. Além disso, a carioca compartilhou detalhes sobre sua relação com a medalhista olímpica, destacando a influência positiva que Rayssa exerce em sua carreira.

- Minha referência é a Rayssa Leal. Então, eu não tenho uma relação diária com ela, mas ela está sempre olhando o meu Instagram, ela me segue, ela me curte às vezes. Eu também já encontrei com ela no Street League e também andei com ela no campeonato que teve - contou.