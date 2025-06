O brasileiro Gui Khury conquistou a medalha de bronze na competição masculina do Circuito Mundial de Skate Park Ostia 2025. A disputa ocorreu neste domingo (8) na Itália, onde o curitibano alcançou 92.01 pontos. No feminino, a brasileira Isadora Pacheco terminou na oitava colocação.

Khury destacou-se entre os quatro representantes brasileiros na categoria masculina ao executar mais um giro de 900 graus durante sua segunda apresentação, a mesma manobra que havia realizado nas semifinais. Esta manobra garantiu sua classificação para o golden run, fase decisiva da competição.

Na disputa final, o skatista brasileiro não superou sua marca anterior e foi ultrapassado pelo japonês Yuro Nagahara, ficando com o terceiro lugar. O título da competição masculina foi conquistado pelo espanhol Egoitz Bijueska.

O Brasil contou com outros três atletas na final masculina: Luiz Francisco (sexto lugar), Pedro Carvalho (sétimo) e Luigi Cini (oitavo).

Japonesa vence na categoria feminina em Ostia

Na categoria feminina, Isadora Pacheco iniciou as apresentações por ter sido a oitava colocada na semifinal do dia anterior. A brasileira não completou sua primeira volta, obteve 59.43 pontos na segunda tentativa e alcançou sua melhor marca na terceira apresentação, com 67.01 pontos, confirmando sua oitava posição.

O ouro feminino foi conquistado pela japonesa Mizuho Hasegawa, com 93.34 pontos. A australiana Arisa Trew ficou com a prata (92.43) e a japonesa Cocona Hiraki completou o pódio com 91.62 pontos.

A classificação final feminina incluiu ainda a japonesa Hinano Kusaki em quarto lugar (91.35 pontos), a espanhola Naia Laso em quinto (90.03), a francesa Nana Taboulet em sexto (85.20) e a japonesa Sakura Yosozumi em sétimo (82.01).