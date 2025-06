Copa do Mundo de Skate: brasileiros confirmam vagas na final masculina

Após a frustração na primeira etapa do dia, com as eliminações de Rayssa Leal e Pâmela Rosa, o Brasil colocou três representantes na final masculina da Copa do Mundo de Skate de Roma. Giovanni Viana, Felipe Gustavo e Ivan Monteiro ficaram entre os oito melhores na classificação geral e garantiram lugar na decisão, que será disputada neste domingo (15).

O resultado quebrou uma escrita para o skate street masculino brasileiro, já que a última vez que o país teve mais de um representante em uma final da modalidade foi em 2023, justamente em Roma, quando Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo avançaram à decisão.

Neste sábado (14), Giovanni Viana teve o melhor desempenho entre os brasileiros, com 177.89 pontos no total, somando a melhor volta e melhor manobra. Felipe Gustavo foi o quarto colocado, com 168.40 pontos, seguido por Ivan Monteiro, em quinto lugar, com somatório de 167.43.

A final masculina acontece neste domingo (15), a partir das 13h35 (horário de Brasília), logo após a final feminina, que não contará com a participação das brasileiras. Na decisão, o formato de competição muda, e os skatistas passam a executar três voltas e três manobras, valendo a melhor nota de cada. As provas terão transmissão do SporTV 2 e do worldskate.tv (streaming pago).

Felipe Gustavo também vai à decisão em Roma (Foto: Julio Detefon/ CBSK)

Próximas etapas do Circuito Mundial

A etapa de Roma é a primeira entre os torneios organizados pela World Skate no Circuito Mundial da modalidade na atual temporada e vale pontos para o ranking internacional. As próximas paradas acontecem em Washington, nos Estados Unidos, de 19 a 26 de setembro, e em Kitakyushu, no Japão, entre os dias 23 a 30 de novembro.

