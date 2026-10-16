O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, recebeu cerca de 300 participantes nesta sexta-feira (16) para uma celebração especial do Dia das Crianças promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A programação reuniu crianças com e sem deficiência em atividades recreativas, experiências esportivas e momentos de interação com atletas paralímpicos e os personagens Paramigos Imparáveis.

Participaram da iniciativa alunos da Escola Paralímpica de Esportes e filhos de colaboradores do comitê. Ao longo do evento, as crianças puderam experimentar modalidades esportivas, participar de oficinas e brincar com os personagens, em uma programação voltada à convivência, à diversão e à inclusão.

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Para o presidente do CPB, José Antônio Freire, a iniciativa contribui para aproximar crianças com diferentes realidades e incentivar a convivência desde os primeiros anos de vida. "Reunir crianças com e sem deficiência em uma festa como essa é um espetáculo", afirmou o dirigente, ao destacar a importância de criar ambientes em que todos tenham oportunidades de brincar e se divertir juntos.

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Atividades esportivas e recreação marcaram a programação

A festa ofereceu experiências de basquete em cadeira de rodas e atletismo, permitindo que os participantes tivessem contato com modalidades do esporte paralímpico. A programação também incluiu oficinas de slime e pintura em tela, maquiagem facial infantil, camarim temático de cabelo maluco, cama elástica, brinquedos infláveis e um show científico educativo.

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Atletas paralímpicos participaram das brincadeiras ao lado das crianças, compartilhando experiências e contribuindo para aproximar o público do esporte de alto rendimento. De acordo com João Casteleti, gerente de Desenvolvimento Esportivo do CPB, atividades desse tipo ajudam a construir relações entre crianças com e sem deficiência para além do ambiente esportivo.

O objetivo, segundo ele, é estimular a convivência e fazer com que crianças e jovens reconheçam uns aos outros pelas relações de amizade, sem reduzir as pessoas à deficiência. A iniciativa também permite que os participantes conheçam melhor os projetos desenvolvidos pelo comitê.

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Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico (Foto: Edu Santana Agencia)

Medalhistas paralímpicos participaram da celebração

A programação contou com atletas de diferentes modalidades que representaram o Brasil em competições internacionais e conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos, campeonatos mundiais e torneios continentais. Entre os participantes estava a velocista Maria Clara Augusto, medalhista de bronze nos 400 metros da classe T47 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e campeã mundial da prova em Nova Déli, em 2025.

Também esteve presente Vinícius Rodrigues, da classe T63, que conquistou a prata nos 100 metros nos Jogos de Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. O atleta Leonardo Mello, das classes T53/T54, participou do encontro após conquistar ouro nos 100 metros e prata nos 400 metros nos Jogos Parasul-Americanos de Valledupar.

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O grupo incluiu ainda Paulo Saturnino, do goalball, campeão mundial em 2022 e medalhista de bronze em Paris 2024; Vitor Tavares, do badminton, medalhista de bronze paralímpico em 2024; e a mesatenista Jennyfer Parinos, que conquistou bronzes por equipes nos Jogos do Rio 2016 e de Tóquio 2020.

Paramigos Imparáveis animaram as crianças

Os seis personagens dos Paramigos Imparáveis foram uma das atrações da festa e participaram das atividades durante toda a programação. O grupo reúne personagens com características e referências culturais e ambientais distintas, incluindo representações da diversidade e da deficiência.

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Entre eles estão Geeky, personagem que usa cadeira de rodas; Turi, menina da região dos Pampas; Nina, uma onça-pintada do Pantanal; Guará, um lobo-guará do Cerrado; Narciso, uma capivara do Pantanal; e Zoom, um morcego cego da Caatinga. A presença dos personagens ajudou a integrar brincadeiras e atividades recreativas, criando oportunidades de interação com as crianças.