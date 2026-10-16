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CPB reúne 300 crianças em festa com atletas paralímpicos em São Paulo

Evento fez parte da celebração do Dia das Crianças no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 20:35
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Paramigos Imparáveis no evento de Dia das Crianças do CPB
Paramigos Imparáveis no evento de Dia das Crianças do CPB (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, recebeu cerca de 300 participantes nesta sexta-feira (16) para uma celebração especial do Dia das Crianças promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A programação reuniu crianças com e sem deficiência em atividades recreativas, experiências esportivas e momentos de interação com atletas paralímpicos e os personagens Paramigos Imparáveis.

Participaram da iniciativa alunos da Escola Paralímpica de Esportes e filhos de colaboradores do comitê. Ao longo do evento, as crianças puderam experimentar modalidades esportivas, participar de oficinas e brincar com os personagens, em uma programação voltada à convivência, à diversão e à inclusão.

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Para o presidente do CPB, José Antônio Freire, a iniciativa contribui para aproximar crianças com diferentes realidades e incentivar a convivência desde os primeiros anos de vida. "Reunir crianças com e sem deficiência em uma festa como essa é um espetáculo", afirmou o dirigente, ao destacar a importância de criar ambientes em que todos tenham oportunidades de brincar e se divertir juntos.

➡️ CPB lança canal dos Paramigos Imparáveis para público infantil

Atividades esportivas e recreação marcaram a programação

A festa ofereceu experiências de basquete em cadeira de rodas e atletismo, permitindo que os participantes tivessem contato com modalidades do esporte paralímpico. A programação também incluiu oficinas de slime e pintura em tela, maquiagem facial infantil, camarim temático de cabelo maluco, cama elástica, brinquedos infláveis e um show científico educativo.

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Atletas paralímpicos participaram das brincadeiras ao lado das crianças, compartilhando experiências e contribuindo para aproximar o público do esporte de alto rendimento. De acordo com João Casteleti, gerente de Desenvolvimento Esportivo do CPB, atividades desse tipo ajudam a construir relações entre crianças com e sem deficiência para além do ambiente esportivo.

O objetivo, segundo ele, é estimular a convivência e fazer com que crianças e jovens reconheçam uns aos outros pelas relações de amizade, sem reduzir as pessoas à deficiência. A iniciativa também permite que os participantes conheçam melhor os projetos desenvolvidos pelo comitê.

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Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico
Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico (Foto: Edu Santana Agencia)

Medalhistas paralímpicos participaram da celebração

A programação contou com atletas de diferentes modalidades que representaram o Brasil em competições internacionais e conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos, campeonatos mundiais e torneios continentais. Entre os participantes estava a velocista Maria Clara Augusto, medalhista de bronze nos 400 metros da classe T47 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e campeã mundial da prova em Nova Déli, em 2025.

Também esteve presente Vinícius Rodrigues, da classe T63, que conquistou a prata nos 100 metros nos Jogos de Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. O atleta Leonardo Mello, das classes T53/T54, participou do encontro após conquistar ouro nos 100 metros e prata nos 400 metros nos Jogos Parasul-Americanos de Valledupar.

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O grupo incluiu ainda Paulo Saturnino, do goalball, campeão mundial em 2022 e medalhista de bronze em Paris 2024; Vitor Tavares, do badminton, medalhista de bronze paralímpico em 2024; e a mesatenista Jennyfer Parinos, que conquistou bronzes por equipes nos Jogos do Rio 2016 e de Tóquio 2020.

Paramigos Imparáveis animaram as crianças

Os seis personagens dos Paramigos Imparáveis foram uma das atrações da festa e participaram das atividades durante toda a programação. O grupo reúne personagens com características e referências culturais e ambientais distintas, incluindo representações da diversidade e da deficiência.

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Entre eles estão Geeky, personagem que usa cadeira de rodas; Turi, menina da região dos Pampas; Nina, uma onça-pintada do Pantanal; Guará, um lobo-guará do Cerrado; Narciso, uma capivara do Pantanal; e Zoom, um morcego cego da Caatinga. A presença dos personagens ajudou a integrar brincadeiras e atividades recreativas, criando oportunidades de interação com as crianças.

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