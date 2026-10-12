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CPB lança canal dos Paramigos Imparáveis para público infantil

O projeto é a primeira animação criada por um Comitê Paralímpico nacional no mundo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 15:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico
Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico (Foto: Edu Santana Agencia)

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou, neste 12 de outubro, Dia das Crianças no Brasil, o canal digital da série animada Paramigos Imparáveis no Instagram. A novidade busca ampliar o alcance dos personagens, estreitar o relacionamento com o público infantil e criar oportunidades de produção de conteúdo e parcerias com marcas.

Considerada a primeira animação desenvolvida por um Comitê Paralímpico nacional no mundo, a série apresenta personagens humanos e animais com diferentes características e deficiências. Juntos, eles vivem aventuras que envolvem a preservação ambiental, a proteção dos biomas brasileiros e a valorização das diferenças.

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Atualmente, a animação é exibida na TV Cultura de segunda-feira a sábado, às 8h40 (de Brasília). Os 26 episódios também podem ser assistidos no canal oficial do CPB no YouTube, onde estão reunidos em uma playlist que oferece audiodescrição, lançada em setembro.

Segundo Daniel Brito, diretor de Comunicação e Marketing do CPB, a chegada ao Instagram representa uma nova etapa na estratégia de comunicação do projeto. A proposta é ampliar o contato com crianças, familiares, professores e comunidades, além de explorar novas possibilidades de conteúdo e experiências ligadas à marca.

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A iniciativa também pretende aproximar o público infantil do esporte paralímpico e estimular conversas sobre inclusão, diversidade, educação e desenvolvimento das crianças. O canal reúne conteúdos que buscam incentivar valores como respeito, empatia e valorização das diferenças. O perfil oficial da série pode ser encontrado no Instagram pelo endereço @paramigosimparaveis.

Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico
Paramigos Imparáveis na Corrida Brasil Paralímpico (Foto: Edu Santana Agencia)

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Conheça os personagens de Paramigos Imparáveis

A trama acompanha um grupo de amigos de diferentes regiões do Brasil que une suas habilidades para enfrentar ameaças à natureza. Ao longo das aventuras, a narrativa destaca a cooperação, a amizade e as características individuais de cada personagem, sem reduzir suas identidades às deficiências.

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  1. Geeky: originário dos Pampas, é fã de tecnologia, jogos, música e esportes. Com a ajuda do avô inventor, sua cadeira de rodas foi adaptada para as aventuras. Ele também utiliza o Naturavox, um dispositivo semelhante a óculos com projetor, para identificar ameaças.
  2. Turi: vizinha de Geeky, tem espírito aventureiro e personalidade impulsiva. Sua habilidade com o arco é complementada por flechas especiais desenvolvidas pelo amigo.
  3. Zoom: morcego com deficiência visual que vive na Caatinga. Sua audição apurada é essencial para se orientar pelo ambiente.
  4. Guará: um lobo-guará do Cerrado que perdeu as patas traseiras após cair em uma armadilha de caçadores. Com próteses de madeira, mantém sua paixão pela velocidade.
  5. Nina: uma onça que vive no Pantanal e escolheu uma alimentação vegetariana. Após enfrentar críticas de outros integrantes de seu bando, encontra novos caminhos e amizades.
  6. Narciso: capivara criada junto de Nina. De personalidade tranquila e pouco ambiciosa, acompanha a amiga nas aventuras.

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Personangens também participam de eventos presenciais

Os Paramigos Imparáveis não ficam restritos às telas. Os personagens também integram atividades e eventos promovidos pelo CPB, com o objetivo de aproximar as crianças do Movimento Paralímpico de forma divertida e acessível.

A primeira participação presencial dos seis personagens — Geeky, Turi, Zoom, Guará, Nina e Narciso — ocorreu em maio, durante a Corrida Brasil Paralímpico, realizada em comemoração aos dez anos do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB).

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Na ocasião, eles interagiram com os participantes, posaram para fotos e incentivaram as crianças inscritas no percurso infantil, levando o universo da animação para uma experiência de contato direto com o público.

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