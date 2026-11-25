Camila Ferezin e Felipe Siqueira são os Melhores Treinadores do Ano
Treinadora de ginástica rítmica e técnico de Piu foram reconhecidos com o Prêmio Brasil Olímpico
Camila Ferezin, da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, e Felipe Siqueira, treinador do atleta Alison dos Santos, foram premiados como os Melhores Treinadores do Ano pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em 2026. O anúncio ocorreu após um ano marcado por feitos históricos para o esporte brasileiro, incluindo medalhas mundiais e recordes internacionais.
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O trabalho de Camila Ferezin elevou a ginástica rítmica brasileira a um novo patamar. Desde que assumiu o comando do conjunto em 2011, ela conduziu a equipe a resultados inéditos, culminando no Campeonato Mundial de Frankfurt, em que o Brasil conquistou três medalhas, incluindo os primeiros ouros mundiais da modalidade no país. O conjunto brasileiro venceu as duas finais por aparelhos, um feito raro que igualou a Rússia neste século, e garantiu a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Camila, que já foi atleta olímpica e campeã pan-americana, destacou a importância do trabalho coletivo e o impacto do reconhecimento para inspirar outras mulheres no esporte.
Felipe Siqueira, especialista em provas de velocidade e barreiras, acompanhou a trajetória de Alison dos Santos desde 2018, período em que o atleta se tornou referência mundial nos 400m com barreiras. Em 2026, Alison quebrou o recorde mundial da prova com 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League, além de conquistar o World Athletics Ultimate Championship e o título da Diamond League. A parceria entre treinador e atleta já havia rendido títulos importantes, como o campeonato mundial de 2022 e medalhas olímpicas em Tóquio 2020 e Paris 2024. Felipe ressaltou que o prêmio reflete o esforço conjunto da equipe e a superação de desafios ao longo dos anos.
Ambos os treinadores também conduziram seus atletas ao ouro nos Jogos Sul-americanos Santa Fé 2026, reforçando a consistência do trabalho que vem sendo desenvolvido. O reconhecimento pelo Prêmio Brasil Olímpico destaca a importância do papel dos treinadores no sucesso dos atletas e no fortalecimento do esporte brasileiro no cenário internacional.
O próximo desafio para Camila Ferezin e sua equipe será a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, enquanto Felipe Siqueira continuará a acompanhar Alison dos Santos em competições internacionais, mantendo o foco em novas conquistas e recordes.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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