Calor extremo cancela etapas do Brasileiro de Natação no Rio de Janeiro
CBDA suspendeu as provas desta terça-feira (24) dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior
As altas temperaturas no Rio de Janeiro provocaram o cancelamento das etapas da manhã e da tarde desta terça-feira (24) dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de Natação. A decisão foi anunciada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que justificou a medida pela necessidade de preservar a saúde e a segurança dos atletas. A realização das provas de quarta-feira (25) ainda está indefinida.
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De acordo com a entidade, a suspensão foi decidida em conjunto com os treinadores das equipes participantes. A entidade também informou que tentou encontrar alternativas para a realização das competições em outras piscinas do Rio de Janeiro, mas não conseguiu viabilizar a mudança junto aos clubes e demais instituições consultadas.
Como medida para tentar contornar o problema, a confederação providenciará toneladas de gelo e realizará o tratamento da piscina ao longo desta terça-feira, na tentativa de reduzir a temperatura da água.
A continuidade dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior será definida até as 20h desta terça-feira (24). Segundo a CBDA, a decisão dependerá de uma aferição oficial da temperatura da água. O posicionamento será divulgado nos canais oficiais da entidade.
Veja a nota oficial da CBDA na íntegra
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informa o cancelamento das etapas da manhã e da tarde desta terça-feira (24) dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de Natação, em razão das altas temperaturas no Rio de Janeiro.
A decisão foi tomada em conjunto com os treinadores das equipes participantes, visando preservar a saúde e a segurança dos atletas.
A CBDA buscou alternativas para a realização das competições em outras piscinas do Rio de Janeiro, mas as tentativas junto aos clubes e demais instituições não obtiveram êxito.
A CBDA providenciará toneladas de gelo e realizará o tratamento da piscina durante todo o dia para reduzir a temperatura da água.
Até as 20h desta terça-feira, mediante aferição oficial da temperatura da água, a CBDA informará, por meio de seus canais, se as etapas de quarta-feira (25) serão realizadas.
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