As altas temperaturas no Rio de Janeiro provocaram o cancelamento das etapas da manhã e da tarde desta terça-feira (24) dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de Natação. A decisão foi anunciada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que justificou a medida pela necessidade de preservar a saúde e a segurança dos atletas. A realização das provas de quarta-feira (25) ainda está indefinida.

➡️Carol Gattaz revela que Payton Caffrey jogará o Mundial pelo Osasco

➡️Cirurgia de Sinner abre caminho para Alcaraz subir no ranking

De acordo com a entidade, a suspensão foi decidida em conjunto com os treinadores das equipes participantes. A entidade também informou que tentou encontrar alternativas para a realização das competições em outras piscinas do Rio de Janeiro, mas não conseguiu viabilizar a mudança junto aos clubes e demais instituições consultadas.

continua após a publicidade

Como medida para tentar contornar o problema, a confederação providenciará toneladas de gelo e realizará o tratamento da piscina ao longo desta terça-feira, na tentativa de reduzir a temperatura da água.

A continuidade dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior será definida até as 20h desta terça-feira (24). Segundo a CBDA, a decisão dependerá de uma aferição oficial da temperatura da água. O posicionamento será divulgado nos canais oficiais da entidade.

continua após a publicidade

Etiene Medeiros é um dos destaques entre os incritos no Brasileiro de natação (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Veja a nota oficial da CBDA na íntegra

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informa o cancelamento das etapas da manhã e da tarde desta terça-feira (24) dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de Natação, em razão das altas temperaturas no Rio de Janeiro.

A decisão foi tomada em conjunto com os treinadores das equipes participantes, visando preservar a saúde e a segurança dos atletas.

A CBDA buscou alternativas para a realização das competições em outras piscinas do Rio de Janeiro, mas as tentativas junto aos clubes e demais instituições não obtiveram êxito.

continua após a publicidade

A CBDA providenciará toneladas de gelo e realizará o tratamento da piscina durante todo o dia para reduzir a temperatura da água.

Até as 20h desta terça-feira, mediante aferição oficial da temperatura da água, a CBDA informará, por meio de seus canais, se as etapas de quarta-feira (25) serão realizadas.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico