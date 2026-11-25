O sucesso de Jogos Vorazes voltou a movimentar o universo do entretenimento com a chegada de um novo filme da franquia aos cinemas. Mas, além das disputas pela sobrevivência e das histórias de Panem, a produção também tem uma conexão curiosa com o esporte: a protagonista Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, contou com a ajuda de uma atleta olímpica para aprender a usar arco e flecha. A responsável pela preparação da atriz foi Khatuna Lorig, uma das principais arqueiras de sua geração.

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A georgiana, naturalizada norte-americana, construiu uma carreira de destaque no tiro com arco e participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos. Antes mesmo de Jennifer Lawrence dar vida à personagem nas telonas, Lorig já acumulava experiência em competições internacionais e uma medalha olímpica no currículo.

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Quem é Khatuna Lorig, a professora de Katniss Everdeen?

Nascida na Geórgia, em 1974, Khatuna Lorig começou a praticar tiro com arco ainda na infância e rapidamente se destacou na modalidade. Sua primeira participação olímpica aconteceu em Barcelona 1992, quando representou a Equipe Unificada, formada por atletas de antigas repúblicas soviéticas. Na ocasião, conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes, dando início a uma trajetória que atravessaria diferentes gerações do esporte.

Ao longo da carreira, a arqueira também competiu nos Jogos de Atlanta 1996 e Sydney 2000, antes de passar a representar os Estados Unidos. Pela delegação norte-americana, esteve em Pequim 2008 e Londres 2012, completando cinco participações olímpicas. Na capital chinesa, alcançou o quinto lugar na disputa individual, enquanto sua última aparição olímpica terminou com a quarta colocação por equipes.

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Além dos resultados nas competições, Lorig também desenvolveu trabalho como treinadora e instrutora de tiro com arco. Foi justamente essa experiência que a levou a participar de uma das franquias cinematográficas mais populares dos últimos anos.

Khatuna Lorig e Jennifer Lawrence posam juntas em ambiente ao ar livre (Foto: Reprodução)

Treinamento intenso antes de Jogos Vorazes

Quando foi escolhida para interpretar Katniss Everdeen, Lawrence precisou aprender a manejar o arco e flecha para dar mais realismo às cenas de ação. A personagem é uma arqueira habilidosa e utiliza o equipamento como sua principal arma durante os Jogos Vorazes. Assim, para desenvolver a técnica, a atriz contou com aulas ministradas por Khatuna Lorig.

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A experiência inusitada, porém, parece ter sido divertida para Jennifer. Apesar dos elogios a professora, a atriz não deixou de destacar como Lorig era uma instrutora bastante rigorosa, que corrigia sua postura sempre que necessário. O aprendizado foi tão intenso que a prática provocou mudanças físicas em seu corpo, especialmente na região dos ombros e dos braços.

— Eu realmente gostei muito de arco e flecha. Tive uma instrutora incrível, Khatuna (Lorig). Ela era uma excelente instrutora e muito rigorosa. Se eu fizesse uma postura ruim, ela beliscava minha orelha. Ela não tolerava nada. Isso mudou completamente meu corpo. Quando voltei para a prova de figurino para o segundo filme de Em Chamas, meus ombros estavam 5 cm mais largos e meu braço direito 2,5 cm mais comprido que o esquerdo, permanentemente, eu acho — disse a atriz, em entrevista ao rádio "NCPR".

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O treinamento aconteceu antes do lançamento do primeiro filme, em 2012, e exigiu dedicação da protagonista. De acordo com relatos publicados na época, Jennifer Lawrence chegou a disparar cerca de 100 flechas por dia utilizando um arco recurvo, equipamento também empregado nas competições olímpicas.