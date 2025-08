Calderano é uma das estrelas de vídeo do WTT de Pequim; confira

Hugo Calderano, que, domingo, em Foz do Iguaçu, se tornou o primeiro não-asiático a vencer três etapas seguidas do WTT, volta à mesa na semana que vem, na Suécia. E, nesta quarta-feira (6), o brasileiro aparece como uma das estrelas do vídeo do WTT Grand Smash China, que acontece em Pequim.

O torneio na capital chinesa começa daqui a 50 dias, e a contagem regressiva conta com imagens do mesa-tenista carioca, de 29 anos e número 3 do mundo. A competiçao vai de 25 de setembro a 5 de outubro.



Confira abaixo:

Uma semana antes da conquista na cidade paranaense, Calderano foi campeão em Buenos Aires, em outra etapa do WTT. Em junho, o melhor brasileiro da história da modalidade triunfou na Eslovênia, onde conquistou o bicampeonato, no dia em que completou 29 anos.

A temporada atual é a melhor da carreira do mesa-tenista brasileiro. Em abril, ele se tornou o primeiro não-asiático a se sagrar campeão da Copa do Mundo, desbancando os três melhores do ranking na caminhada rumo ao título histórico.



Calderano sobe no ranking de duplas



Eliminada nas quartas de final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, a dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi subiram no ranking do tênis de mesa. Com o avanço até as quartas, os brasileiros garantiram 105 pontos no ranking mundial de duplas mistas, além de premiação de US$ 1.200 (aproximadamente R$ 6.600 em valores convertidos). Eles se garantiram entre os 10 melhores do mundo.



Calderano e Takahashi subiram duas posições e agora são 10º no ranking mundial de duplas mistas. Eles passaram os chineses Lin / Wang e os indianos Chitale / Shah. Eles somam 1560 pontos, com 70 de vantagem para a 11ª dupla, segundo a atualização desta terça-feira (5).

Obervada por Hugo Calderano, Bruna Takahashi em ação na dupla mista (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

No top-20, os brasileiros Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi subiram uma posição e agora são a 12ª melhor dupla do mundo, ocupando o lugar que antes era de Calderano / Takahashi.

Na disputa de simples, Calderano e Takahashi se mantiveram, respectivamente, na terceira e 19ª posição, mas há algumas inconsistências nas pontuações do masculino.

Confira o ranking de duplas mistas da WTT atualizado

Posição Dupla País Pontos 1º Kuai Man / Lin Shidong China 7798 2º Lim Jonghoon / Shin Yubin Coreia do Sul 3875 3º Sora Matsushima / Miwa Harimoto Japão 3325 4º Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem Hong Kong, China 2925 5º Alvaro Robles / Maria Xiao Espanha 2535 6º Wang Chuqin / Sun Yingsha China 2136 7º Diya Chitale / Manush Shah Índia 2065 8º Maharu Yoshimura / Satsuki Odo Japão 1959 9º Kristian Karlsson / Christina Kallberg Suécia 1805 10º Hugo Calderano / Bruna Takahashi Brasil 1560 11º Lin Gaoyuan / Wang Yidi China 1490 12º Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi Brasil 1170 13º Robert Gardos / Sofia Polcanova Áustria 1060 14º Cheng I-Ching / Lin Yun-Ju Taipé Chinês 1050 15º Qian Tianyi / Xue Fei China 985 16º Shi Xunyao / Huang Youzheng China 735 17º Paulina Vega / Nicolas Burgos Chile 730 18º Youssef Abdelaziz / Mariam Alhodaby Egito 699 19º Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova República Eslovaca 660 20º Cho Daeseong / Shin Yubin Coreia do Sul 642