Do sonho ao pódio: relembre atletas vindos do Pan Júnior que medalharam em Santiago

A segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior está prestes a começar. A partir deste sábado (9), os atletas mais promissores das Américas se reúnem em Assunção, no Paraguai, em busca de medalhas e, principalmente, de vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. O Lance! relembra abaixo os principais destaques da delegação brasileira na primeira edição do evento, que brilharam ao longo do ciclo olímpico.

Desempenho do Brasil na estreia do Pan Júnior

O Brasil se sagrou campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior 2021, em Cali, na Colômbia, com 164 medalhas, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze. Com o desempenho, a delegação brasileira garantiu 77 vagas para o Pan adulto, em Santiago, no Chile, três anos mais tarde.

Os classificados para o Pan de Santiago via Pan Júnior conquistaram medalhas em nove modalidades diferentes: karatê, skate, natação, ginástica rítmica, judô, triatlo, handebol e vôlei, nos dois gêneros.

Ouros no karatê

Campeã em Cali, Bárbara Rodrigues, atleta de karatê da categoria 68kg, voltou ao lugar mais alto do pódio no Pan de Santiago e se sagrou campeã de maneira invicta. Outro campeão do karatê no Pan Júnior, Giovani Salgado repetiu o desempenho na competição adulta e faturou a medalha de ouro na categoria acima de 84kg.

Brilho da ginástica rítmica

A ginasta Maria Alexandre, que segue como um dos principais destaques da ginástica rítmica brasileira e disputará o Mundial da modalidade no Rio de Janeiro, este ano, foi uma das classificadas via Pan Júnior que mais se destacou em Santiago. A brasileira foi bronze no individual geral, além de levar medalhas de ouro nas séries de arco e maças, e medalha de prata na fita.

continua após a publicidade

Judô no topo

Mais duas medalhas de ouro para o Brasil no Pan de Santiago vieram pelas mãos de jovens talentos. Gabriel Falcão, da categoria até 73kg, foi o campeão no Chile, e segue como um dos nomes promissores da modalidade, tendo disputado o Mundial de Judô do Cazaquistão neste ano. Aléxia Nascimento, da categoria até 48kg, também se classificou graças ao desempenho no Pan Júnior e subiu ao lugar mais alto do pódio.

Rainha do Pan Júnior

Stephanie Balduccini, que foi a maior medalhista dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, com sete pódios, também esteve entre as melhores no Pan adulto. Em Santiago 2023, ela conquistou a prata nos 100m livre e continua como um dos nomes promissores para o atual ciclo olímpico. A nadadora, que esteve no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, voltará a disputar o Pan Júnior, em Assunção.

Destaque no skate

Uma das modalidades preferidas dos brasileiros desde a inclusão no programa olímpico, o skate também teve jovens que brilharam no Pan de Santiago após a competição júnior. Pâmela Rosa, porta-bandeira do Time Brasil em Cali e já muito conhecida mundialmente, foi medalhista de prata do skate street no Chile, enquanto Lucas Rabelo conquistou o ouro.

Ascensão do triatlo

Atualmente vice-líder do ranking mundial da modalidade, o triatleta Miguel Hidalgo foi um dos destaques vindos do Pan Júnior no último ciclo olímpico. O brasileiro, que foi campeão em Cali, repetiu o desempenho no Pan de Santiago 2023 e garantiu a medalha de ouro.

Hidalgo é o atual campeão pan-americano (Foto: Divulgação/ COB)

Pódio nas modalidades coletivas

Além das vagas nominais, destinadas às modalidades individuais, os Jogos Pan-Americanos Júnior também disponibilizam uma cota de classificação para modalidades coletivas. O Brasil aproveitou essas vagas no handebol masculino, que garantiu a prata em Santiago, e no vôlei, com ouro da seleção masculina e prata da seleção feminina.

O que são os Jogos Pan-Americanos Júnior?

Realizados pela primeira vez em 2021, os Jogos Pan-Americanos Júnior são uma competição multidesportiva que reúne as principais promessas do esporte olímpico, com atletas até 23 anos. Além das medalhas e de revelar novos talentos, a competição garante vagas para os Jogos Pan-Americanos adultos, que servem como seletiva olímpica.

Em 2025, os Jogos Pan-Americanos de Assunção contarão com cerca de 4 mil atletas de 41 países, que competirão em 42 modalidades diferentes. A delegação brasileira terá 363 atletas, que competirão entre os dias 9 e 23 de agosto.

