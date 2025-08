Atlético ou Flamengo? Luxemburgo aponta classificado na Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time mineiro saiu na frente ao vencer no Maracanã por 1 a 0. Apesar disso, ao analisar o confronto, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo palpitou em uma classificação do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Galvão e Amigos", da emissora Band, na última segunda-feira (4), o atual comentarista afirmou que acredita que a equipe do técnico Filipe Luís vai reverter a desvantagem. Luxemburgo chamou atenção para a qualidade do elenco do Flamengo e destacou que os jogadores do rubro-negro tem mais poder de decisão.

- A vantagem é sempre uma vantagem. O que não pode é trazer o resultado da partida passada para o jogo atual e a equipe mudar o jeito que joga. Se terminar com a vantagem, é campeão, mas é preciso jogar o jogo. A decisão, você joga. Depois vê se a vantagem prevaleceu ou não - iniciou o ex-treinador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Acho que o Flamengo tira a vantagem do Atlético. Acredito que ele tem mais time para jogar o jogo decisivo. Isso mesmo jogando na casa do adversário. Tem jogadores mais decisivos. Acho que vai se classificar - concluiu.

➡️ Flamengo deve ter reforços importantes contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

Atlético-MG x Flamengo

O Galo saiu na frente do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira (31), a equipe do técnico Cuca superou o adversário, no Maracanã, e venceu a primeira partida do duelo por 1 a 0, com um gol de Tomás Cuello.

continua após a publicidade

Agora, as equipe se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Para alcançar a classificação, o Atlético-MG joga pelo empate dentro de casa. Por outro lado, o Flamengo precisa vencer o confronto para ter uma chance de avançar as quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória de apenas um gol de diferença do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.