Número 4 do mundo, Taylor Fritz, de 27 anos, confirmou o grande momento ao vencer, nas quartas de final do Masters 1000 de Toronto, o russo Andrey Rublev, por 6/3 e 7/6 . Nesta quarta-feira, em torno das 22h (de Brasília), o americano, algoz de João Fonseca na grama de Eastbourne, em junho, enfrenta o compatriota Ben Shelton (7º) por uma vaga à decisão de quinta-feira.





➡️ Próximo torneio de João Fonseca recebeu investimento bilionário; vídeo

É a primeira vez desde 2010 que dois americanos medem forças nas semifinais de um torneio desse nível. A última vez foi em Cincinnati, em 2010, com Mardy Fish e Andy Roddick.

No Masters 1000 canadense, desde 1993 que dois tenistas dos EUA não decidiam uma vaga à decisão. Naquela ocasião, Todd Martin e Richey Reneberg se enfrentaram.

Shelton, de 22 anos, que vem de triunf sobre o australiano Alex De Minaur, perdeu o único confronto até hoje contra Fritz: no Masters 1000 de Indian Wells, de 2023, na estreia.

A outra semifinal, às 20h (desta quarta-feira), de Toronto reunirá o alemão Alexander Zvever, principal favorito) e o russo Karen Khachanov (16º). No retrospecto, são cinco triunfos do tenista da Alemanha, em sete jogos até aqui.

Rival de João Fonseca vive jejum contra top 50

Adversário de João Fonseca (49º do mundo) na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, o chinês Yunchaokete Bu (76º, de 23 anos) soma 8 vitórias em 29 jogos de ATP na temporada. Desses triunfos, nenhum foi contra top 50.

Semana passada, o tenista chinês venceu o tcheco Vit Kopriva (80º) na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto e caiu na fase seguinte diante do italiano Lorenzo Sonego.



O atleta nascido em Xinjiang e ex-número 5 do mundo juvenil não ganha uma partida contra um jogador com esse ranking há, praticamente, 11 meses, desde o ATP 500 de Pequim, na China, em setembro do ano passado. Naquela semana, então como o 96º do mundo, o anfitrião venceu três partidas, incluindo o italiano Lorenzo Musetti (18º) e o russo Andrey Rublev (6º), antes de ser superado pelo italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, na semifinal.

Na semana anterior, também na China, em Hangzhou, Bu derrotou outro top 30, no caso, o russo Karen Khachanov (23º).

O tenista chinês, no início de novembro, conquistou sua mais recente vitória contra um top 60: o anfitrião Adrian Mannarino (54º), na estreia do ATP 250 de Metz, na França.



O vencedor do duelo entre João Fonseca e Bu enfrenta, na segunda rodada, o espanhol Alejando Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave número 17 do torneio. Há duas semanas, o tenista da Espanha desperdiçou três match-points na final e foi vice do ATP 500 de Washington. Semana passada, Fokina abandonou, no terceiro set, partida de oitavas de final de Toronto diante de Rublev.

