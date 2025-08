Hugo Calderano fatura alta premiação após título do WTT em Foz do Iguaçu

Pela terceira vez em sequência, Hugo Calderano chegou na final e venceu uma edição do WTT Star Contender. No domingo (3), o brasileiro triunfou "em casa" na etapa Foz do Iguaçu, quando bateu o alemão Benedikt Duda por 4 sets a 3 em um confronto dramático. Além da taça, o atleta teve outras duas conquistas importantes. A primeira foi por ter quebrado a marca de ser o primeiro não asiático a ganhar três etapas seguidas da competição. A segunda foi a alta premiação paga o vencedor do torneio.

Calderano disputou cinco fases dentro do campeonato e só não fica com a maior premiação possível do torneio porque não distou a primeira fase eliminatória, já que estava classificado para iniciar a caminhada da segunda rodada em diante.

Neste ano, o WTT de Foz do Iguaçu teve uma premiação total de US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão, maior valor da história distribuído como bônus financeiro entre os atletas. Somando as quatro fases anteriores jogadas (2ª fase eliminatória, oitavas, quartas e semis), Hugo Calderano havia conquistado US$ 10, ou pouco mais de R$ 55 mil na cotação atualizada. Entretanto, a vitória na decisão pagou um valor maior que todas as rodadas somadas.

Apenas pela vitória em cima de Benedikt Duda, Hugo Calderano ganhou US$ 17 mil, cerca de R$ 94 mil. Ou seja, somando as cinco partidas vencidas ao longo do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, o mesa-tenista brasileiro levou US$ 27 mil, o que corresponde a R$ 149,2 mil.

O valor é bem superior ao que foi pago nas etapas de Buenos Aires, na Argentina, que foi de "apenas" US$ 8,77 mil, ou R$ 48,4 mil. Na etapa anterior, em Liubliana, capital da Eslovênio, a premiação foi a mesma do que foi desembolsado na edição brasileira do circuito mundial.

Hugo Calderano no pódio ao lado do alemão Benedikt Duda em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Calderano destacou vitória em Foz do Iguaçu

O brasileiro destacou o alto nível do jogo, que foi disputado ponto a ponto. O jogador falou sobre a capacidade do adversário de se adaptar durante o jogo e que a disputa em solo brasileiro também foi muito representativa para a sequência do circuito mundial.

- Foi um jogo de altíssimo nível, consegui jogar muito bem no início, imprimi meu ritmo de jogo. Mas ele é um cara que consegue se adaptar muito bem, foi subindo durante a partida, não baixou em nenhum momento a intensidade, tem um estilo de jogo bem sólido, bem perto da mesa, foi jogando cada vez melhor. Tive que me adaptar também e tive que subir ainda mais meu nível no final da partida. Com certeza essa vinda ao Brasil vai me dar muita energia para os próximos meses - disse o campeão, que mora na Alemanha, em entrevista ao Sportv.

O próximo desafio de Calderano será o Grand Smash da Suécia, na cidade de Malmo, que começa no dia 14 de agosto. Além do brasileiro, outros oito top 10 vão participar da competição, incluindo o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, e o número 4, o japonês Tomokazu Harimoto.