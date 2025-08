Técnico de seleção coloca Brasil entre os favoritos no Mundial de Vôlei

Daniele Santarelli, técnico da Seleção feminina da Turquia, colocou o Brasil entre as seleções favoritas para o Mundial de Vôlei de 2025. O italiano, derrotado pelo Brasil na fase de classificação da Liga das Nações (VNL) 2025, ainda opinou sobra a Itália. Para ele, a seleção defendida pela sua esposa, Monica De Gennaro, não é imbatível.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiros reagem à chave de João Fonseca em Cincinatti ‘Só pedreira’

— O Mundial de Vôlei vai ser desafiador, com Brasil, Itália e Sérvia como favoritas. Também tem Japão e Polônia como possíveis surpresas. A seleção italiana tem um elenco com jogadoras de ponta e uma inversão do 5-1 muito forte, mas não é imbatível — disse Santarelli em entrevista ao jornal "Tribuna de Treviso".

Para o técnico, a Turquia deve apostar em diminuir erros na disputa do mundial. Sobre a campanha da Turquia na VNL 2025, Santarelli afirmou que, mesmo fora do pódio, a Turquia fez um bom trabalho, sabendo gerenciar situações difíceis.

continua após a publicidade

Seleção da Turquia, comandada por Daniele Santarelli, na VNL (Foto: Divulgação / FIVB)

Mundial de Vôlei de 2025

O Mundial tem duração de 17 dias e acontece em três cidades diferentes da Tailândia. Na fase de grupos, as duas seleções mais bem classificadas de cada grupo avançam às oitavas de final. Em partida única, os vencedores vão às quartas e assim por diante.

➡️ VNL masculina: Lucarelli é convocado para confronto contra Argentina

O Brasil integra o Grupo C da competição e enfrenta Porto Rico, França e Grécia. A estreia das brasileiras é contra a Grécia, no dia 22 de agosto, às 9h30 (de Brasília). Confira os grupos abaixo:

continua após a publicidade

GRUPO A

Tailândia (THA) Holanda (NED) Suécia (SWE) Egito (EGY)

GRUPO B

Itália (ITA)

Bélgica (BEL)

Cuba (CUB)

Eslováquia (SVK)

GRUPO C

Brasil (BRA)

Porto Rico (PUR)

França (FRA)

Grécia (GRE)

GRUPO D

Estados Unidos (USA)

Tchéquia (CZE)

Argentina (ARG)

Eslovênia (SLO)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GRUPO E

Turquia (TUR)

Canadá (CAN)

Bulgária (BUL)

Espanha (ESP)

GRUPO F

China (CHN) República Dominicana (DOM) Colômbia (COL) México (MEX)

GRUPO G

Polônia (POL) Alemanha (GER) Quênia (KEN) Vietnã (VIE)

GRUPO H