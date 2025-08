Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina

O Mundial Sub-21 de Vôlei feminino começa nesta quinta-feira (7) e o Brasil integra o Grupo D da competição que acontece em Surabaia, na Indonésia. Maior campeão do torneio com cinco títulos, a Seleção Brasileira enfrenta um jejum de oito anos sem triunfos. A estreia das brasileiras é já nesta sexta-feira, contra a Bulgária. Confira a agenda de jogos, o formato da competição, jogadoras e as equipes que buscam o título.

A China está em busca da sua quinta conquista, podendo empatar com o Brasil. Número um do ranking sub-21, as chinesas chegam como favoritas. Atrás delas, está a Itália, que venceu o campeonato bianual em 2021. A terceira maior seleção é o Brasil, que nos últimos 10 anos, foi ao pódio duas vezes, com um bronze e uma prata.

Equipe brasileira do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Divulgação/CBV)

Entenda o formato do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Nas oitavas, as seleções se enfrentam em jogo único eliminatório, as vencedoras vão às quartas e as perdedoras disputam as posições de 9º a 16º. Nas quartas, os vencedores avançam às semis e os perdedores disputam do 5º a 8º lugar e assim por diante.

No último dia da competição, acontecem as finais que definem todas as posições do torneio, inclusive as medalhas de ouro, prata e bronze.

Na disputa, o Brasil participa do grupo D, ao lado de Japão, Tunísia, Tailândia, Chile e Bulgária.

Grupos do mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos. Ela disputou a Liga das Nações (VNL) pela Seleção principal, com pontuação em todos os seguimentos.

Amanda - Levantadora

Ana Berto - Levantadora

Larissa - Oposta

Isa - Ponteira

Rebeca - Oposta

Aline - Ponteira

Luana - Central

Helena - Ponteira

Vittoria - Ponteira

S. Will - Líbero

Palhano - Central

Giovana - Central

Agenda de jogos do Brasil na fase preliminar do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino