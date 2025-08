Flamengo anuncia contratação de revelação argentina

O Flamengo Basquete anunciou oficialmente nesta quarta-feira (6) a contratação do ala-armador argentino Alex Negrete para a sua equipe de basquete. O jogador de 24 anos, que atuava pelo Instituto de Córdoba, da Argentina.

Alex Negrete pelo Instituto de Córdoba, da Argentina (Foto: Reprodução)

Alex Negrete foi um dos principais jogadores da última edição da Liga Nacional de Basquete (LNB) da Argentina. A contratação visa reforçar o setor ofensivo do perímetro da equipe, que disputará o Novo Basquete Brasil (NBB) e a Basketball Champions League Americas (BCLA) na temporada 2025/2026.

O jogador chega para ser comandado pelo compatriota e técnico do Flamengo, Sergio Hernández. Em comunicado, o treinador comentou a chegada do atleta.

— O negrete é um jogador jovem, com muita energia, que vem evoluindo a cada ano, com uma capacidade enorme de pontuar e um nível de liderança incomum para sua idade —, afirmou Hernández.

A diretoria do clube confirmou que o atleta é esperado no Rio de Janeiro nas próximas semanas para se integrar ao grupo e iniciar os treinamentos de pré-temporada com o restante do elenco.

Flamengo contrata destaque da última NBB

O Flamengo anunciou em julho a contratação do armador argentino Franco Baralle, de 26 anos, para sua equipe de basquete na temporada 2025/26. O jogador deixou o Minas, onde atuou nas duas últimas temporadas do NBB.

Franco Baralle pelo Minas Tênis Clube (Foto: Reprodução)

Baralle registrou médias de 11.7 pontos, 3.4 assistências e 11.3 de eficiência por jogo em 34 partidas na última edição do NBB. Na temporada anterior (2023/24), o armador teve desempenho ainda mais destacado, com médias de 12.9 pontos e 5.2 assistências por partida.

