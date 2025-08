Hugo Calderano e Bruna Takahashi sobem no ranking do tênis de mesa

Eliminada nas quartas de final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, a dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi subiram no ranking do tênis de mesa. Com o avanço até as quartas, os brasileiros garantiram 105 pontos no ranking mundial de duplas mistas, além de premiação de US$ 1.200 (aproximadamente R$ 6.600 em valores convertidos). Eles se garantiram entre os 10 melhores do mundo.

Calderano e Takahashi subiram duas posições e agora são 10º no ranking mundial de duplas mistas. Eles passaram os chineses Lin / Wang e os indianos Chitale / Shah. Eles somam 1560 pontos, com 70 de vantagem para a 11ª dupla, segundo a atualização desta terça-feira (5).

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na dupla mista de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

No top-20, os brasileiros Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi subiram uma posição e agora são a 12ª melhor dupla do mundo, ocupando o lugar que antes era de Calderano / Takahashi.

Na disputa de simples, Calderano e Takahashi se mantiveram, respectivamente, na terceira e 19ª posição, mas há algumas inconsistências nas pontuações do masculino.

