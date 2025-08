Calderano celebra calor da torcida após título em Foz do Iguaçu

Embora o tênis de mesa seja uma modalidade que exige muita concentração, o apoio da torcida foi destacado por Hugo Calderano, logo após conquistar, neste domingo, o WTT de Foz do Iguaçu, no Paraná. Numa final bastante dramática, o brasileiro, número 3 do mundo, derrotou o alemão Benedikt Duda, 12º do mundo e segundo favorito do torneio, de 31 anos, na final do WTT Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná. A vitória foi por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/9.



- Com certeza é muito bom jogar com uma torcida tão calorosa, sempre me apoiando em todos os momentos. Com certeza esse campeonato vai me dar energia para os próximos meses - disse o carioca, de 29 anos, em entrevista ao Sportv.





O campeão do WTT de Foz do Iguaçu também elogiou o nível apresentado pelo rival da final deste domingo:

- Foi um jogo de altíssimo nível, consegui jogar muito bem no início, imprimi meu ritmo de jogo. Mas ele é um cara que consegue se adaptar muito bem, foi subindo durante a partida, não baixou em nenhum momento a intensidade, tem um estilo de jogo bem sólido, bem perto da mesa, foi jogando cada vez melhor. Tive que me adaptar também e tive que subir ainda mais meu nível no final da partida.

Foi o décimo título de simples do carioca na carreira, em seu 26º triunfo seguido na temporada. Há uma semana, ele venceu a etapa de Buenos Aires e, em junho, a da Eslovênia, onde se sagrou bicampeão .



O próximo desafio de Calderano será o Grand Smash da Suécia, na cidade de Malmo, que começa no dia 14 de agosto. Além do brasileiro, outros oito top 10 vão participar da competição, incluindo o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, e o número 4, o japonês Tomokazu Harimoto.

- Tudo serve de preparação, uma experiência a mais, não pode estar sempre no seu melhor nível, mas é importante se alimentar desses torneios durante a temporada, que são muitos. Me dá bastante confiança para as próximas competições, é importante tratar todas os torneios como importantes. sempre gratificante esse tipo de título - disse Calderano, na entrevista ao Sportv.

Hugo Calderano no pódio ao lado do alemão Benedikt Duda em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)







Quem é Hugo Calderano

Campeão da Copa do Mundo em abril de 2025, num feito inédito para o tênis de mesa do continente, desbancando os três melhores do ranking mundial, o mesa-tenista carioca começou a praticar a modalidade ainda criança, inicialmente em brincadeiras com o pai.

Em entrevista exclusiva ao Lance! para o programa "Heróis Olímpicos", em outubro de 2023, o brasileiro detalhou os primeiros passos no esporte e relatou como se deu a virada de chave para se tornar um dos melhores do planeta.

- Eu sempre tive um certo talento. E o principal foi conseguir sempre evoluir muito rápido: quando tinha jogadores no meu nível, no ano seguinte eu já estava melhor. Mas ninguém, nem eu, nem minha família, nem meus treinadores podiam imaginar que eu pudesse chegar tão longe, ter resultados tão expressivos. Mas acreditavam que eu pudesse ser um bom atleta, jogasse pela Seleção Brasileira, tivesse uma carreira internacional. Só mais para frente, com 13, 14 anos, decidi me profissionalizar. Mas com 18 que fui vendo que meu potencial realmente era maior do que isso, que podia chegar muito mais longe - contou.

