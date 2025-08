Fenômeno de 12 anos garante vaga na elite do surfe mundial em etapa da WSL

A etapa do Taiti do Championship Tour (CT), a elite do surfe mundial, está prestes a testemunhar um momento histórico. A taitiana Kelia Gallina, de apenas 12 anos, garantiu sua vaga no evento principal ao vencer a triagem local e se tornou a atleta mais jovem da história a se classificar para uma etapa da principal divisão da World Surf League (WSL).

Kelia Gallina, de apenas 12 anos em Teahupoo (Foto: Reprodução)

O palco para o feito é a icônica onda de Teahupoo, parada obrigatória do circuito e considerada por atletas e especialistas a etapa mais perigosa de todo o calendário da WSL. A reputação vem de seus tubos ocos e potentes que quebram sobre uma rasa e afiada bancada de corais, não permitindo margem para erros.

Para Kelia, no entanto, este cenário intimidador é o quintal de casa. Apelidada de “Miss Teahupoo”, ela nasceu e cresceu na vila que dá nome à onda e treina no local desde os quatro anos. Na final da triagem, ela superou Aelan Vaast, irmã do campeão olímpico Kauli Vaast, consolidando seu nome como um verdadeiro prodígio com conhecimento único do pico.

Última etapa antes das finais da WSL

A etapa do Taiti, que acontece de 7 a 16 de agosto, não é apenas mais um evento no calendário. Trata-se da última e decisiva parada da fase classificatória da temporada 2025. É aqui que os melhores surfistas do mundo travam a batalha final pelos pontos que podem garantir uma vaga no WSL Finals, o evento de um dia que coroa os campeões mundiais.

Apenas os cinco melhores surfistas do ranking masculino e feminino avançam para essa grande final. Portanto, a presença de Kelia e dos outros classificados pela triagem, como Mihimana Braye, e dos convidados Kauli Vaast e Vahine Fierro, adiciona uma camada extra de drama. Eles podem atuar como "spoilers", eliminando competidores que estão na bolha do Top 5 e destruindo sonhos de título mundial.

A primeira chamada para o início da competição está marcada para esta quinta-feira (7), a partir das 14h (horário de Brasília), quando as condições do mar serão avaliadas para um possível início do evento.