Brasileiros reagem à chave de João Fonseca em Cincinatti: ‘Só pedreira’

João Fonseca, número 49 do mundo, conheceu sua chave e oponente no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, torneio jogado em quadras duras e com premiação de US$ 9,1 milhões.

João Fonseca após a derrota na estreia de Toronto

O brasileiro vai enfrentar na estreia da competição americana o chinês Yunchaokete Bu, número 76 do ranking da ATP, em duelo inédito no circuito mundial até então.

O caminho de João Fonseca em Cincinnati será árduo. A chave do brasileiro prevê adversários como Davidovich Fokina (R2), Flávio Cobolli (R3) e o favorito Taylor Fritz (oitavas). Para dificultar ainda mais, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, está do mesmo lado. O sorteio desafiador movimentou imediatamente os fãs na internet. Veja o que disseram:

Rival de João Fonseca em Cincinnati não derrota um top 50 há 11 meses

Rival de João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, o chinês Yunchaokete Bu (76º, de 23 anos) soma 8 vitórias em 29 jogos de ATP na temporada. Desses triunfos, nenhum foi contra top 50.

Semana passada, o tenista chinês venceu o tcheco Vit Kopriva (80º) na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto e caiu na fase seguinte diante do italiano Lorenzo Sonego.

Yunchaokete Bu, próximo oponente de João Fonseca

O atleta nascido em Xinjiang e ex-número 5 do mundo juvenil não ganha uma partida contra um jogador com esse ranking há, praticamente, 11 meses, desde o ATP 500 de Pequim, na China, em setembro do ano passado. Naquela semana, então como o 96º do mundo, o anfitrião venceu três partidas, incluindo o italiano Lorenzo Musetti (18º) e o russo Andrey Rublev (6º), antes de ser superado pelo italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, na semifinal.

Na semana anterior, também na China, em Hangzhou, Bu derrotou outro top 30, no caso, o russo Karen Khachanov (23º).