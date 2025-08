Denílson crava placar de Palmeiras x Corinthians na Copa Brasil

Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro tem a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo, na Neo Química Arena. Apesar disso, o ex-jogador Denílson palpitou na classificação do Alviverde.

Durante o programa "Fechamento", do Sportv, o atual comentarista cravou o placar da partida. Para ele, a equipe do técnico Abel Ferreira vai vencer o duelo por 3 a 0, sem dificuldades. A opinião de Denílson foi acompanhada por Rafael Sobis, Lédio Carmona e Felipe Melo, outros participantes da programação.

- Três a zero nós. Palmeiras. Fora os ameaços - disse o ex-jogador, que foi acompanhado pelos companheiros de programa.

- Palmeiras, nos pênaltis - palpitou Rafael Sobis.

- Também acho que dá Palmeiras - concordou Lédio Carmona.

- Se for para pênaltis o Corinthians leva vantagem. Mas não vai. Estarei lá nesse jogo. É impossível não falar Palmeiras. Pra mim vai passar - concluiu Felipe Melo.

Palmeiras x Corinthians

O Timão saiu na frente do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira (30), a equipe do técnicoDorival Júnior superou o rival, na Neo Química Arena, e venceu a primeira partida do duelo por 1 a 0, com um gol de Memphis Depay.

Agora, as equipe voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para alcançar a classificação, o Corinthians joga pelo empate. Por outro lado, o Plameiras precisa vencer o confronto para ter uma chance de avançar as quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória de apenas um gol de diferença do Alviverde leva a decisão para os pênaltis.

