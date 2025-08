Após torneio no Brasil, Hugo Calderano compete na Suécia; veja datas

Após conquistar seu terceiro título consecutivo, Hugo Calderano já tem definido o próximo desafio no circuito mundial de tênis de mesa. O brasileiro, campeão do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no último domingo (3), volta a competir ainda em agosto, pelo Europe Smash, na Suécia.

A competição, que tem início previsto para a próxima quinta-feira (14), é uma das principais do circuito mundial do tênis de mesa, já que os torneios da série Grand Smash são comparados aos Grand Slams do tênis, com a presença dos melhores atletas da modalidade. O torneio rende 2000 pontos no ranking ao campeão individual e 1400 pontos ao vice.

A anfitriã Suécia será representada por Truls Moregard, sexto do mundo, como um dos principais destaques da competição. Será a primeira vez que um Grand Smash de tênis de mesa acontecerá na Europa - até então, Estados Unidos, Singapura e China receberam o evento.

Temporada de Hugo Calderano

Terceiro melhor do mundo, Hugo Calderano vive a melhor temporada da carreira neste ano pós-olímpico. Em 2025, além do Star Contender de Foz do Iguaçu, ele conquistou o inédito título da Copa do Mundo, o vice-campeonato Mundial, além dos títulos do Contender Buenos Aires e Star Contender Ljubljana. Calderano também tem bom aproveitamento nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, com o título na Argentina.

Hugo Calderano vive melhor temporada da carreira (Foto: Divulgação/ WTT)

O Europe Smash na Suécia

O Europe Smash de tênis de mesa tem início programado para a próxima quinta-feira (14), com as disputas das etapas qualificatórias. A estreia das chaves principais, tanto do individual quanto das duplas, está prevista para o domingo (17).

Além de Calderano, Bruna Takahashi, número 19 do ranking mundial, também está confirmada na chave principal do torneio de simples. A parceria também participa da competição de duplas mistas. Vitor Ishiy também está confirmado na chave de simples e nas duplas masculinas, ao lado do equatoriano Alberto Mino.

