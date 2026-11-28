O Brasil deu um passo importante rumo à Copa do Mundo de basquete de 2027. Na última sexta-feira (27), a seleção brasileira venceu os Estados Unidos por 92 a 88, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pela segunda fase das Eliminatórias. Com o resultado, a equipe pode garantir a classificação para o Mundial já na próxima segunda-feira (30), diante do México, novamente em casa.

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O confronto marcou o retorno da seleção brasileira ao Ibirapuera em uma partida oficial após 42 anos. Diante de mais de 11 mil torcedores, o time comandado pela comissão técnica brasileira superou os Estados Unidos, que disputam as Eliminatórias com um elenco formado por jogadores da G League, liga de desenvolvimento da NBA.

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Com a vitória, o Brasil chegou a sete triunfos em nove partidas e assumiu a liderança do Grupo E, com a mesma campanha dos americanos, mas em vantagem no confronto direto.

Lucas Dias foi o principal destaque brasileiro na partida. O jogador anotou 24 pontos, com aproveitamento de 69,2% nos arremessos, incluindo cinco cestas de três pontos, além de quatro assistências e dois rebotes. Yago também teve participação importante, com 16 pontos e sete assistências, enquanto Vitor Benite contribuiu com 14 pontos. Gabriel Jaú registrou um duplo-duplo, com 12 pontos e dez rebotes. Pelo lado americano, Haywood Highsmith marcou 16 pontos, e Dillon Jones, 14.

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O início do confronto foi favorável aos Estados Unidos. Com dificuldades nos arremessos de longa distância, o Brasil chegou a ficar dez pontos atrás no placar e terminou o primeiro quarto em desvantagem por 24 a 17. A equipe, porém, conseguiu ajustar o desempenho defensivo e ofensivo ao longo da partida.

A reação ganhou força após o intervalo. Com mudanças na rotação, a seleção brasileira encontrou alternativas para superar a defesa americana e conseguiu assumir a liderança ainda no terceiro período. O último quarto foi marcado pelo equilíbrio, com alternância na vantagem até os minutos finais, quando o Brasil conseguiu administrar o resultado e confirmar o triunfo.

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Além da importância para a campanha nas Eliminatórias, a vitória teve um significado especial pelo histórico da seleção no Ibirapuera. A última partida oficial do Brasil no ginásio havia sido em maio de 1984, quando a equipe venceu Porto Rico e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O local também foi palco de momentos importantes do basquete nacional, como a conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1963.

Brasil e Estados Unidos se enfrentam no Ginásio do Ibirapuera pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete (Foto: FIBA)

Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete

A segunda fase das Eliminatórias reúne 12 seleções, divididas em dois grupos de seis equipes. Os resultados da primeira etapa são mantidos, e as seleções enfrentam apenas adversários que ainda não encontraram na competição.

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Ao fim da disputa, os três primeiros colocados de cada grupo e o melhor quarto colocado garantem vaga na Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Catar.

O Brasil volta à quadra na segunda-feira (30), às 20h10, para enfrentar o México, novamente no Ginásio do Ibirapuera. Depois, a seleção terá seus últimos compromissos pelas Eliminatórias em fevereiro de 2027, contra República Dominicana e Estados Unidos.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.