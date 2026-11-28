Brasil vence Estados Unidos no basquete e fica perto da vaga no Mundial
Seleção brasileira supera americanos por 92 a 88 no Ibirapuera e pode garantir classificação para a Copa do Mundo de 2027 nesta segunda-feira, contra o México
O Brasil deu um passo importante rumo à Copa do Mundo de basquete de 2027. Na última sexta-feira (27), a seleção brasileira venceu os Estados Unidos por 92 a 88, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pela segunda fase das Eliminatórias. Com o resultado, a equipe pode garantir a classificação para o Mundial já na próxima segunda-feira (30), diante do México, novamente em casa.
➡️Luka Doncic é empurrado por torcedor após derrota dos Lakers na NBA
➡️Seleção feminina de vôlei é eleita Equipe do Ano no Prêmio Brasil Olímpico
O confronto marcou o retorno da seleção brasileira ao Ibirapuera em uma partida oficial após 42 anos. Diante de mais de 11 mil torcedores, o time comandado pela comissão técnica brasileira superou os Estados Unidos, que disputam as Eliminatórias com um elenco formado por jogadores da G League, liga de desenvolvimento da NBA.
Com a vitória, o Brasil chegou a sete triunfos em nove partidas e assumiu a liderança do Grupo E, com a mesma campanha dos americanos, mas em vantagem no confronto direto.
Lucas Dias foi o principal destaque brasileiro na partida. O jogador anotou 24 pontos, com aproveitamento de 69,2% nos arremessos, incluindo cinco cestas de três pontos, além de quatro assistências e dois rebotes. Yago também teve participação importante, com 16 pontos e sete assistências, enquanto Vitor Benite contribuiu com 14 pontos. Gabriel Jaú registrou um duplo-duplo, com 12 pontos e dez rebotes. Pelo lado americano, Haywood Highsmith marcou 16 pontos, e Dillon Jones, 14.
O início do confronto foi favorável aos Estados Unidos. Com dificuldades nos arremessos de longa distância, o Brasil chegou a ficar dez pontos atrás no placar e terminou o primeiro quarto em desvantagem por 24 a 17. A equipe, porém, conseguiu ajustar o desempenho defensivo e ofensivo ao longo da partida.
A reação ganhou força após o intervalo. Com mudanças na rotação, a seleção brasileira encontrou alternativas para superar a defesa americana e conseguiu assumir a liderança ainda no terceiro período. O último quarto foi marcado pelo equilíbrio, com alternância na vantagem até os minutos finais, quando o Brasil conseguiu administrar o resultado e confirmar o triunfo.
Além da importância para a campanha nas Eliminatórias, a vitória teve um significado especial pelo histórico da seleção no Ibirapuera. A última partida oficial do Brasil no ginásio havia sido em maio de 1984, quando a equipe venceu Porto Rico e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O local também foi palco de momentos importantes do basquete nacional, como a conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1963.
Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete
A segunda fase das Eliminatórias reúne 12 seleções, divididas em dois grupos de seis equipes. Os resultados da primeira etapa são mantidos, e as seleções enfrentam apenas adversários que ainda não encontraram na competição.
Ao fim da disputa, os três primeiros colocados de cada grupo e o melhor quarto colocado garantem vaga na Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Catar.
O Brasil volta à quadra na segunda-feira (30), às 20h10, para enfrentar o México, novamente no Ginásio do Ibirapuera. Depois, a seleção terá seus últimos compromissos pelas Eliminatórias em fevereiro de 2027, contra República Dominicana e Estados Unidos.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Mais LANCE!
Macris passa por exames após choque em jogo da Superliga
Levantadora grávida deixou a quadra chorando e foi ao hospital após partida entre Praia Clube e Osasco; clube confirma que ela e o bebê estão bem
Luka Doncic é empurrado por torcedor após derrota dos Lakers na NBA
Incidente ocorreu após a vitória do San Antonio Spurs por 99 a 96 sobre Los Angeles Lakers; esloveno foi o cestinha da partida, com 31 pontos
Rafa Câmara ainda pode ser campeão da F2? Veja cenários
Brasileiro deixou a disputa pelo título para se juntar a Haas na Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar neste sábado (28)
A etapa em Doha acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
Vôlei: líbero da Seleção sai de maca em jogo da Superliga
Maique caiu em quadra com dores no joelho após se machucar sozinho
Cruzeiro vence e quebra invencibilidade do Minas na Superliga
Partida disputada no Ginásio do Riacho foi decidida no tie-break
Tailândia e China estão garantidas em fases finais da VNL; entenda
Países foram confirmados como sede das partidas decisivas da competição
Alex Poatan volta a ser criticado por físico antes de luta no UFC
Brasileiro enfrenta russo Sergei Pavlovich no UFC 335, em dezembro de 2026
Marcão relembra saída de Renan da Seleção de vôlei: 'Muito rudes'
Atual treinador do Tijuca atuou como assistente técnico de Renan no Pré-Olímpico de 2023
FIA nega apelo da Audi, e Bortoleto fica sem ponto no GP da Itália
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que foi negado pela Corte Internacional
Charles do Bronx preocupa antes do UFC 335 por cinturão BMF
Brasileiro enfrenta compatriota Diego Lopes em dezembro deste ano pelo UFC 335
Maria Clara Pacheco busca ano perfeito no Grand Prix Final de taekwondo
Invicta há 54 lutas, brasileira tenta conquistar título inédito em Astana, no Cazaquistão
Papo com Helio Castroneves: Lutar, perseverar e agradecer
Dia de Ação de Graças é um feriado nacional e celebra a memória dos pioneiros na formação dos EUA
Antonelli lidera treino livre 2 do GP do Catar; Bortoleto é 11º, e Câmara fica em 17º
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Doha
Etiene Medeiros se retira do Brasileiro de Natação: 'Vergonha e tristeza'
Competição no Rio de Janeiro foi adiada duas vezes por altas temperaturas da água; CBDA utilizou toneladas de gelo para resfriar piscina
Alcaraz treina e fica à disposição da Espanha na Copa Davis
Espanhol foi poupado nas quartas de final e está à disposição para enfrentar a Grã-Bretanha neste sábado
Seleção feminina de vôlei é eleita Equipe do Ano no Prêmio Brasil Olímpico
Brasil foi vice-campeão da Liga das Nações e conquistou o título invicto do Sul-Americano
República Tcheca cogita boicotar VNL e Copa por retorno da Rússia
Federação avalia consequências de uma possível desistência após retorno das seleções russas às competições internacionais em 2027
Atleta paralímpica brasileira bate recorde mundial nos 800m
Brasileira venceu também os 400m na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Virtus