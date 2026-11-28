Rafa Câmara ainda pode ser campeão da F2? Veja cenários
Brasileiro deixou a disputa pelo título para se juntar a Haas na Fórmula 1
Se você leu o título e quer uma resposta rápida: sim, ele pode, mas é improvável que seja. Antes de deixar a F2 para se juntar à Fórmula 1, Rafa Câmara se destacava na liderança após uma virada impressionante sobre Nikola Tsolov. O problema, porém, é que o brasileiro conta com apenas sete pontos de vantagem, e ainda há 78 pontos em jogo até o fim da temporada.
➡️ FIA nega apelo da Audi, e Bortoleto fica sem ponto no GP da Itália
Embora brilhasse nas classificações, Rafa parecia sofrer para transformar a boa colocação em vitória dentro da pista. Por isso, quem começou à frente foram os rivais, principalmente Tsolov, que chegou a disputar a vaga da Haas com o brasileiro. O pernambucano, então, registrou cinco pole positions e três vitórias e se garantiu no topo.
Com a vaga garantida na F2 em 2027, parecia que os planos de Câmara está estavam traçados com maestria. E o futuro era brilhante. Tudo mudou, no entanto, com a dispensa de Esteban Ocon no GP da Cidade do México, que abriu uma oportunidade de ouro para o brasileiro: adiantar sua entrada da elite do automobilismo – e ele aceitou.
Como não dá para ter tudo nessa vida, é claro, a decisão de continuar na Haas em 2026 deixou em apuros o título na categoria de base. Embora tenha apenas mais duas etapas no ano, a quantidade de pontos em disputa é consideravelmente maior que a que tem ainda na Fórmula 1. Ainda assim, não dá para descartar 100% a possibilidade da conquista de Rafa, mesmo que seja extremamente improvável.
Cada etapa da F2 distribui até 39 pontos, considerando a corrida sprint, a prova principal e as bonificações por desempenho. Com duas rodadas restantes, no Catar e em Abu Dhabi, os concorrentes ainda podem somar até 78 pontos, o suficiente para mudar completamente a classificação.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O principal obstáculo atende pelo nome de Nikola Tsolov. O búlgaro ocupa a segunda colocação, com sete pontos a menos que Câmara, e é quem tem a situação mais favorável para assumir a liderança. Como o brasileiro não poderá ampliar sua pontuação, qualquer resultado positivo dos adversários pode diminuir a vantagem construída ao longo do campeonato.
Alexander Dunne, terceiro colocado, também permanece na disputa com 189 pontos no campeonato. Já Gabriele Minì aparece mais distante, com 163 pontos, mas ainda tem altas chances matemáticas de alcançar o brasileiro. Assim como Dino Beganovic e Noel Leon. Portanto, a definição do campeonato não depende mais de Rafa, mas dos resultados de quem continua no grid.
Classificação da Fórmula 2
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1º
Rafael Câmara
Invicta Racing
207
2º
Nikola Tsolov
Campos Racing
200
3º
Alexander Dunne
Rodin Motorsport
189
4º
Gabriele Minì
MP Motorsport
163
5º
Dino Beganovic
DAMS Lucas Oil
137
6º
Noel León
Campos Racing
133
Assim, o pernambucano pode deixar a F2 com dois sentimentos bastante diferentes: a realização de chegar à Fórmula 1 e a possibilidade de não encerrar sua passagem pela categoria com o título – mesmo que remota. Para garantir a conquista, precisará torcer para que os rivais não consigam aproveitar a oportunidade aberta por sua saída antecipada.
Mais LANCE!
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar neste sábado (28)
A etapa em Doha acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
FIA nega apelo da Audi, e Bortoleto fica sem ponto no GP da Itália
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que foi negado pela Corte Internacional
Antonelli lidera treino livre 2 do GP do Catar; Bortoleto é 11º, e Câmara fica em 17º
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Doha
Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 1 do GP do Catar
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Doha
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar nesta sexta-feira (27)
Penúltima etapa da temporada acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
F1: Verstappen encerra 'guerra' com Russell após GP de Las Vegas
Tetracampeão mundial afirmou que "não tem mais nada a acrescentar" sobre o assunto
Rafael Câmara admite tristeza por deixar briga pelo título da F2
Brasileiro escolheu seguir na elite do atomobilismo mundial nas duas últimas etapas da temporada
Gabriel Bortoleto discorda de pilotos na F1: 'Que p* eles querem?'
Brasileiro discorda das reclamações sobre as ultrapassagens no GP de Las Vegas
Fernando Alonso fica fora de compromisso do GP do Catar por problema de saúde
Piloto espanhol será substituído por Jak Crawford na primeira atividade em Lusail
Com Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é definido
Fórmula 1 passa a ter dois pilotos brasileiros pela primeira vez desde 2016
Haas anuncia dupla de Rafa Câmara para a F1 em 2027
Piloto brasileiro seguirá com Oliver Bearman como companheiro de equipe
Equipes da Fórmula 1 são multadas após infrações financeiras
Williams e Alpine foram as únicas construtoras que demonstraram falhas na revisão de contas de 2025
Verstappen revela ter passado 40 horas jogando GTA VI durante GP de Las Vegas
Tetracampeão da Fórmula 1 aproveitou o fim de semana da corrida para avançar no game
Rafa Câmara define objetivo em sequência na F1 com a Haas
Piloto brasileiro estará na Fórmula 1 até o fim da temporada de 2026
Hamilton critica Ferrari na F1 2026: 'Precisava de apoio'
Heptacampeão comenta episódios de tensão com Charles Leclerc nos GPs do México e de Las Vegas e cobra mais coordenação interna da escuderia
Campeão antes da hora? Entenda como funciona a pontuação por etapas na F1
Kimi Antonelli foi campeão mundial com quatro etapas de antecedência em 2026
Antiga equipe de Rafa Câmara anuncia novo piloto para F2
Freddie Slater assumirá o posto do brasileiro na reta final da categoria
Catar recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários
Pilotos voltam à ação no dia 27 de novembro no Circuito Internacional de Lusail
F1 volta a limitar uso dos pneus no GP do Catar para evitar desgaste
Cada jogo de pneus poderá ser usado por até 27 voltas, obrigando ao menos duas paradas