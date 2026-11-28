Se você leu o título e quer uma resposta rápida: sim, ele pode, mas é improvável que seja. Antes de deixar a F2 para se juntar à Fórmula 1, Rafa Câmara se destacava na liderança após uma virada impressionante sobre Nikola Tsolov. O problema, porém, é que o brasileiro conta com apenas sete pontos de vantagem, e ainda há 78 pontos em jogo até o fim da temporada.

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Embora brilhasse nas classificações, Rafa parecia sofrer para transformar a boa colocação em vitória dentro da pista. Por isso, quem começou à frente foram os rivais, principalmente Tsolov, que chegou a disputar a vaga da Haas com o brasileiro. O pernambucano, então, registrou cinco pole positions e três vitórias e se garantiu no topo.

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Com a vaga garantida na F2 em 2027, parecia que os planos de Câmara está estavam traçados com maestria. E o futuro era brilhante. Tudo mudou, no entanto, com a dispensa de Esteban Ocon no GP da Cidade do México, que abriu uma oportunidade de ouro para o brasileiro: adiantar sua entrada da elite do automobilismo – e ele aceitou.

Como não dá para ter tudo nessa vida, é claro, a decisão de continuar na Haas em 2026 deixou em apuros o título na categoria de base. Embora tenha apenas mais duas etapas no ano, a quantidade de pontos em disputa é consideravelmente maior que a que tem ainda na Fórmula 1. Ainda assim, não dá para descartar 100% a possibilidade da conquista de Rafa, mesmo que seja extremamente improvável.

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Cada etapa da F2 distribui até 39 pontos, considerando a corrida sprint, a prova principal e as bonificações por desempenho. Com duas rodadas restantes, no Catar e em Abu Dhabi, os concorrentes ainda podem somar até 78 pontos, o suficiente para mudar completamente a classificação.

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O principal obstáculo atende pelo nome de Nikola Tsolov. O búlgaro ocupa a segunda colocação, com sete pontos a menos que Câmara, e é quem tem a situação mais favorável para assumir a liderança. Como o brasileiro não poderá ampliar sua pontuação, qualquer resultado positivo dos adversários pode diminuir a vantagem construída ao longo do campeonato.

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Alexander Dunne, terceiro colocado, também permanece na disputa com 189 pontos no campeonato. Já Gabriele Minì aparece mais distante, com 163 pontos, mas ainda tem altas chances matemáticas de alcançar o brasileiro. Assim como Dino Beganovic e Noel Leon. Portanto, a definição do campeonato não depende mais de Rafa, mas dos resultados de quem continua no grid.

Classificação da Fórmula 2

Posição Piloto Equipe Pontos 1º Rafael Câmara Invicta Racing 207 2º Nikola Tsolov Campos Racing 200 3º Alexander Dunne Rodin Motorsport 189 4º Gabriele Minì MP Motorsport 163 5º Dino Beganovic DAMS Lucas Oil 137 6º Noel León Campos Racing 133

Assim, o pernambucano pode deixar a F2 com dois sentimentos bastante diferentes: a realização de chegar à Fórmula 1 e a possibilidade de não encerrar sua passagem pela categoria com o título – mesmo que remota. Para garantir a conquista, precisará torcer para que os rivais não consigam aproveitar a oportunidade aberta por sua saída antecipada.

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