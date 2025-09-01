Bia Haddad busca vaga às quartas de final do US Open; acompanhe

Após ceder apenas um set em três partidas até aqui no US Open, Bia Haddad tem um grande desafio nesta segunda-feira, pelas oitavas de final. A número 1 do Brasil e 22ª do mundo desafia a americana Amanda Anisimova, 9ª do ranking e atual vice-campeã de Wimbledon. A partida começa em torno das 22h (de Brasília), com transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+ A brasileira perdeu o primeiro set por 6/0.



A brasileira começou o jogo sendo quebrada. Em seguida, a anfitriã confirmou o saque e fez 2/0. No terceiro game, Anisimova voltou a levar a melhor no saque de Bia Haddad, que já somava três duplas-faltas, e abriu 3/0. Em seguida, a vice-campeã de Wimbledon abriu 4/0. Sacando no quinto game, a paulistana chegou a salvar três breaks, mas foi, novamente, quebrada. A número 9 do mundo precisou de apenas 26 minutos para finalizar o primeiro set em 6/0.

Na abertura da segunda parcial, Bia Haddad salvou dois breaks, mas voltou a ser quebrada. Enfim, a paulistana venceu seu primeiro game na partida quando Anisimova sacou em 1/0. No entanto seguinte, com outra quebra, a anfitriã fez 2/1.

Sábado, na terceira rodada, a brasileira não deu chances à grega Maria Sakkari, por 6/1 e 6/2.

Antes da tenista da Grécia, a número 1 do Brasil despachou a suíça Viktorija Golubic (6/1 e 6/4) e, na estreia, a britânica Sonay Kartal, por 6/3, 1/6 e 6/1.

Swiatek aguarda nas quartas de final

Quem vencer o duelo entre Bia Haddad e Anisimova encara, nas quartas de final, ninguém menos do que a polonesa Iga Swiatek, algoz da americana na final de Wimbledon, com um impiedoso (e raríssimo em uma decisão de Slam) duplo 6/0.

Nesta segunda, a tenista da Polônia, ex-número 1 do mundo e atual segunda, despachou a russa Ekaterina Alexandrova, por 6/3 e 6/1. Em 2022, Swiatek foi campeã em Nova York.



Bia Haddad leva desvantagem no confronto direto

No confronto direto, são duas vitórias da americana, em três partidas até aqui. Bia, no entanto, ganhou o último embate, em Adelaide, na quadra rápida, de 2023. Já Anisimova levou a melhor em Doha, em 2022, e em Bogotá, no saibro, em 2019.

- Estou feliz com o trabalho, fui constante, principalmente com a concentração. A gente jogou algumas vezes, se conhece bastante, a Sakkari é uma lutadora - disse a brasileira, em entrevista à ESPN, após a vitória de sábado.





Ano passado, Bia Haddad só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).