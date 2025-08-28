Bia Haddad tenta vaga na terceira rodada do US Open; acompanhe
Brasileira enfrenta a suíça Viktorija Golubic
Depois de superar 'uma luta interna', na estreia, como ela mesma definiu, Bia Haddad busca, nesta quinta-feira (28) vaga à terceira rodada do US Open, pelo segundo ano seguido. A adversária da número 1 do Brasil e 22ª do mundo é a suíça Viktorija Golubic (72ª). O jogo tem transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Bia Haddad começou o jogo confirmando o serviço, e a adversária fez o mesmo em seguida. Sem quebras, a brasileira fez 2/1. No game seguinte, a número 1 do Brasil conquistou a primeira quebra do jogo.
Sobre o triunfo da primeira rodada, contra a britânica Sonay Kartal, a tenista paulistana disse:
- Foi uma luta interna. Fico feliz pela mentalidade que consegui apresentar, especialmente no final, de ir e vencer. É um Grand Slam e ninguém quer ir para casa na primeira rodada. Quero melhorar para a próxima rodada, mas agora vou aproveitar essa vitória.
Sakkari ou Bondar na terceira rodada
Quem avançar enfrenta, na terceira rodada, a vencedora do jogo entre a grega Maria Sakkari (64ª) e a húngara Anna Bondar (97ª)
A tenista paulistana, de 29 anos, busca a décima vitória em Nova York. Ela estreou no Grand Slam americano em 2016, quando era apenas a 345ª do mundo. Naquela ocasião, parou na estreia do qualifying. No ano seguinte, já como a 71ª melhor do mundo, Bia Haddad caiu na abertura da chave principal, diante da sérvia Donna Vekic.
Então como a 130ª do ranking, Bia Haddad venceu pela primeira vez no US Open em 2018, quando superou a australiana Olivia Rogowska, no qualifying. Três anos depois, outro triunfo da paulistana (174ª), dessa vez sobre a espanhol Irene Burillo, novamente no classificatório. Na temporada seguinte, a brasileira (15ª) superou a sérvia Ana Konjuh, sua primeira na chave principal. Já em 2023, quem ficou pelo caminho, na estreia, foi a anfitriã Sloane Stephens.
Bia Haddad chegou às quartas ano passado no US Open
Até agora, a melhor participação da número 1 do Brasil em Nova York foi ano passado. Na ocasião, a número 1 do Brasil só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).
Bia Haddad x Viktorija Golubic na segunda rodada do US Open
📅 Dia: quinta, 28 de agosto de 2025;
⏰ Horário: 12h (de Brasília);
🗺️ Local: Nova York, EUA
📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+ (streaming pago)
