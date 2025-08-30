Luisa Stefani e Timea Babos vencem de virada e vão às oitavas do US Open

A brasileira Luisa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, garantiu a classificação às oitavas de final do torneio de duplas do US Open. Neste sábado (30), as duas venceram as anfitriãs Iva Jovic e Clervie Ngounoue em sets diretos, com um duplo 6/4. Apesar de o resultado sugerir um triunfo tranquilo, a dupla precisou reverter uma desvantagem no placar para confirmar a vitória.

Stefani e Babos tiveram dificuldades no início da partida, vencendo apenas um ponto nos três primeiros games, precisando buscar uma arrancada para levar a melhor na parcial. Com a classificação, a dupla aguarda definição das adversárias da próxima fase, que serão definidas no confronto entre as chinesas Yifan Xu/Zhaoxuan Yang e Hanyu Guo/Alexandra Panova.

Em 24º lugar no ranking de duplas da WTA, Luisa Stefani vai mantendo a escrita positiva no Grand Slam dos Estados Unidos. A brasileira nunca deixou o torneio antes das quartas de final, fase que já ultrapassou em duas oportunidades. Timea Babos, parceira de Stefani, foi vice-campeã em 2018.

Brasileira e húngara buscaram virada no confronto deste sábado (30) (Foto: Manuela Davies/ USTA)

Bia Haddad também segue nas duplas

Bia Haddad Maia, que entra em quadra na noite deste sábado (30) pela terceira rodada da chave de simples do US Open, também segue viva no torneio de duplas nos Estados Unidos. Na última sexta-feira (29), a brasileira e sua parceira Laura Siegmund superaram Maya Joint e Caty McNally por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. O próximo confronto da dupla está previsto para este domingo (31), diante de Marta Kostyuk e Elena-Gabriela Ruse, ainda sem horário confirmado.

Pela chave de simples, Bia Haddad enfrenta a grega Maria Sakkari, número 64 do mundo, na terceira rodada do Grand Slam.

