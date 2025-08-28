US Open: veja quanto Bia Haddad Maia ganha com vitória

A vitória de Bia Haddad Maia nesta quinta-feira significou a classificação da tenista para a terceira rodada de simples do US Open. Mas não só. Garantiu à brasileira mais US$ 237.000 na conta. Ela já havia acumulado outros US$ 110.000 pela disputa da primeira fase e US$ 154.000 pela presença na segunda. Agora, já são US$ 501 mil (R$ 2,71 milhões) à top-20 do mundo.

Bia terá pela frente, agora, Maria Sakkari, ex-top 3 do mundo, e pode acumular mais valores de premiação caso avance. A partida ainda não tem data e hora definidas. Caso conquiste título, a brasileira terá embolsar um total de US$ 7,81 milhões. Na conversão atual, R$ 42,2 milhões.

Veja a premiação do US Open por fase

Simples (Masculino e Feminino)

Campeão: US$ 5.000.000 (R$ 27,05 milhões)

Vice: US$ 2.500.000 (R$ 13,52 milhões)

Semifinais: US$ 1.260.000 (R$ 6,82 milhões)

Quartas: US$ 660.000 (R$ 3,57 milhões)

Oitavas: US$ 400.000 (R$ 2,16 milhões)

3ª rodada: US$ 237.000 (R$ 1,28 milhão)

2ª rodada: US$ 154.000 (R$ 833 mil)

1ª rodada: US$ 110.000 (R$ 595 mil)

Duplas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 500.000 (R$ 2,7 milhões)

Semifinais: US$ 250.000 (R$ 1,35 milhão)

Quartas: US$ 125.000 (R$ 676 mil)

Oitavas: US$ 75.000 (R$ 405 mil)

2ª rodada: US$ 45.000 (R$ 243 mil)

1ª rodada: US$ 30.000 (R$ 162 mil)

Duplas Mistas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 400.000 (R$ 2,16 milhões)

Semifinais: US$ 200.000 (R$ 1,08 milhão)

Quartas: US$ 100.000 (R$ 541 mil)

Oitavas: US$ 20.000 (R$ 108 mil)

Qualifying – Simples (Masculino e Feminino)

Última rodada (32): US$ 57.200 (R$ 309 mil)

2ª rodada (64): US$ 41.800 (R$ 226 mil)

1ª rodada (128): US$ 27.500 (R$ 149 mil)