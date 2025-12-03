Atitude de Neymar em Juventude x Santos chama atenção

O craque Neymar está jogando Santos x Juventude, na noite desta quarta-feira (3), em duelo decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma atitude do camisa 10 do Peixe chamou atenção nas redes sociais.

continua após a publicidade

Até aqui, o duelo entre Juventude x Santos está 0 a 0 no Alfredo Jaconi. Antes da bola rolar, uma atitude de Neymar chamou muita atenção nas redes sociais.

➡️Atitude de Dorival em Fortaleza x Corinthians repercute: 'Não faz sentido'

Ao cumprimentar Nenê em Juventude x Santos, Neymar e o capitão do Jaconero ficaram na resenha, rindo e conversando. A cena dos dois experientes jogadores repercutiu demais entre torcedores antes do confronto.

continua após a publicidade

Neymar em Juventude x Santos (Foto: Divulgação / X oficial do Santos)

Veja os comentários abaixo sobre a cena de Neymar em Juventude x Santos

Escalação do Peixe

O atacante Neymar será titular do Santos pelo segundo jogo consecutivo. Mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 entrará em campo nesta quarta-feira (3), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).Ele foi fundamental na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, ao marcar um dos gols do triunfo santista. O ídolo alvinegro soma 28 jogos e nove gols pelo Santos nesta temporada.

➡️Craque Neto avalia o futuro do Santos no Brasileirão: 'Quer apostar?'

O atacante Tiquinho foi poupado após sentir um incômodo no joelho, e, em seu lugar, entra Lautaro Díaz para Juventude x Santos.

Faltando duas partidas para o término do torneio nacional, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos do Internacional, o primeiro time do Z4.

continua após a publicidade

A escalação que Vojvoda optou em Juventude x Santos foi: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas