Atitude de Neymar em Juventude x Santos chama atenção
Jogo é decisivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão
O craque Neymar está jogando Santos x Juventude, na noite desta quarta-feira (3), em duelo decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma atitude do camisa 10 do Peixe chamou atenção nas redes sociais.
Até aqui, o duelo entre Juventude x Santos está 0 a 0 no Alfredo Jaconi. Antes da bola rolar, uma atitude de Neymar chamou muita atenção nas redes sociais.
Ao cumprimentar Nenê em Juventude x Santos, Neymar e o capitão do Jaconero ficaram na resenha, rindo e conversando. A cena dos dois experientes jogadores repercutiu demais entre torcedores antes do confronto.
Veja os comentários abaixo sobre a cena de Neymar em Juventude x Santos
Escalação do Peixe
O atacante Neymar será titular do Santos pelo segundo jogo consecutivo. Mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 entrará em campo nesta quarta-feira (3), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).Ele foi fundamental na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, ao marcar um dos gols do triunfo santista. O ídolo alvinegro soma 28 jogos e nove gols pelo Santos nesta temporada.
O atacante Tiquinho foi poupado após sentir um incômodo no joelho, e, em seu lugar, entra Lautaro Díaz para Juventude x Santos.
Faltando duas partidas para o término do torneio nacional, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos do Internacional, o primeiro time do Z4.
A escalação que Vojvoda optou em Juventude x Santos foi: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.
