Renato Maurício Prado defende João Fonseca e faz aposta ousada

Uma das lendas do jornalismo brasileiro, que cobriu os três títulos de Gustavo Kuerten em Roland Garros e escreveu o livro Saibro, Suor e Glória revivendo as façanhas de Guga, Renato Maurício Prado saiu em defesa de João Fonseca em sua live no canal RMP da noite desta quinta-feira.



➡️ Djokovic bate recorde de Federer com nova vitória no US Open

➡️ Homenagem a Djokovic rende mudança em logomarca; entenda

continua após a publicidade

O canal é voltado para assuntos do Flamengo, mas vira e mexe Renato Maurício Prado fala sobre tênis e foi questionado por um internauta sobre a perda de confiança e o excesso de erros bobos de João Fonseca na derrota do jovem de 19 anos para o tcheco Tomas Machac, na segunda rodada do US Open na última quarta-feira.



RMP, que foi editor do jornal O Globo e comentarista de canais como o Sportv e a antiga Fox Sports, defendeu o jovem carioca: “Não, Nilo. Ele fez 19 anos semana passada. Pega o Djokovic com 19 anos e veja se jogava igual com a mesma idade. Pega o Federer e veja se jogava com 19 o mesmo que o João Fonseca. Os únicos dois com 19 que já barbarizavam eram Nadal e Alcaraz. O João tá num caminho certíssimo. Claro que ele cometeu erros bobos no segundo e terceiro sets, fez um primeiro set de almanaque, teve um set-point salvo com um ace. Ele é um garoto, abateu ele, é normalíssimo. Não tá degringolando nada, vai jogar muito”, disse Renato.

Em seguida, o jornalista fez uma aposta ousada no brasileiro: “É uma aposta ousada. O João Fonseca vai ganhar mais Grand Slams que o Guga (tricampeão de Roland Garros). Com 19 anos ninguém sabia quem era o Guga. O Guga explode aos 20 anos quando ganha Roland Garros”

continua após a publicidade

“Acontece é que o jogo dele é tão espetacular , apareceu de forma tão espetacular. E a gente acha que ele vai repetir aquilo direto. Ele está aprendendo ainda a jogar taticamente. Ele antes só enfiava a porrada. Ele continua, mas não em todas as bolas e com o tempo ele só vai melhorar. Tenho certeza”, finalizou.

João Fonseca cita aprendizado

Na derrota para o tcheco Tomas Machac, de 24 anos e 22º do mundo, João Fonseca viu o adversário salvar todos os quatro breaks. Após a partida, o número 1 do Brasil e 45 do mundo, de 19 anos, destacou as lições do revés na segunda rodada do US Open:



- Jogo difícil, contra um adversário sólido, com bons golpes. Esquerda muito boa, joga bem na primeira bola, entende de intensidade de jogo. Acho que ele conseguiu fechar bem as portas.

continua após a publicidade

➡️ Na raça, Bia Haddad vence a estreia no US Open

➡️ Europeus reagem à partida de João Fonseca no US Open: ‘Fora de controle’



No primeiro set, com um ace, o 21º favorito em Nova York salvou o primeiro dos quatro breaks a favor do rival:



- Acho até tava melhor que ele no primeiro set, mas no tie-break ele foi frio e impôs um ritmo maior, e nos outros dois ele fechou as portas. Jogo que tem muito aprendizado, jogar contra um top 20 é diferente, então com certeza vou levar essa experiência para os próximos jogos - reconheceu o carioca.

João Fonseca, de 19 anos, buscava igualar sua melhor campanha em Grand Slams, a terceira rodada, fase alcançada em Roland Garros e Wimbledon. Apenas no Aberto da Austrália que João Fonseca havia parado na segunda rodada.

João Fonseca pode subir quatro posições após o US Open

Apesar da derrota, o número 1 do Brasil, por ora, vai subindo quatro posições no ranking ao vivo da ATP, alcançando o 41º lugar. Mas essa colocação vai depender de como seus rivais mais próximos na lista vão terminar a campanha em Flushing Meadows

O próximo torneio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira será a Copa Davis, dias 13 e 14 de setembro, em Atenas, na Grécia.

➡️Alcaraz é o tenista mais bem pago do mundo; veja lista

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte