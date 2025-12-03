Fala de Abel Ferreira antes de jogo do Palmeiras revolta torcedores do Flamengo

O treinador Abel Ferreira protagonizou uma fala polêmica antes do confronto entre Atlético-MG e Palmeiras, desta quarta-feira (3), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Brasileirão. Ao "Ge", o português relembrou a decisão da Copa Libertadores e afirmou que teve um anterístico no confronto contra o Flamengo.

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca se revoltaram com a declaração do treinador. O "anterístico" citado por Abel Ferreira se refere a uma possível expulsão de Erik Pulgar, que teria sido negligenciada pelo árbitro Darío Humberto Herrera, da Argentina.

— Estamos frustrados e desiludidos, perdemos para nós mesmos. Independente do que houve no jogo, porque há um asterisco no jogo. Há um asterisco — disse o treinador do Palmeiras.

