menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Fala de Abel Ferreira antes de jogo do Palmeiras revolta torcedores do Flamengo

Alviverde enfrenta o Atlético-MG pela 37ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
22:22
Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro
imagem cameraAbel Ferreira é o atual técnico do Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Abel Ferreira protagonizou uma fala polêmica antes do confronto entre Atlético-MG e Palmeiras, desta quarta-feira (3), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Brasileirão. Ao "Ge", o português relembrou a decisão da Copa Libertadores e afirmou que teve um anterístico no confronto contra o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Neymar em Juventude x Santos chama atenção

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca se revoltaram com a declaração do treinador. O "anterístico" citado por Abel Ferreira se refere a uma possível expulsão de Erik Pulgar, que teria sido negligenciada pelo árbitro Darío Humberto Herrera, da Argentina.

— Estamos frustrados e desiludidos, perdemos para nós mesmos. Independente do que houve no jogo, porque há um asterisco no jogo. Há um asterisco — disse o treinador do Palmeiras.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias