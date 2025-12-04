Fórmula E em São Paulo: onde assistir, programação e pilotos
O Brasil tem dois representantes nesta temporada
O E-Prix de São Paulo da Fórmula E acontece entre sexta-feira (5) e sábado (6), no Sambódromo do Anhembi. Esta é a terceira vez que a capital paulista recebe o evento, que marca a abertura da temporada 2025/26. A transmissão será ao vivo pela Band (TV aberta) e pelo BandSports (TV fechada).
O britânico Oliver Rowland continua na equipe Nissan. A grande novidade para o próximo ano é a chegada do brasileiro Felipe Drugovich na Andretti, que decidiu focar na categoria de carros elétricos após passar três anos como piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1.
Além de Felipe, o Brasil conta com um segundo representante, o veterano Lucas di Grassi, que defende a Lola Yamaha Abt, junto ao jovem Zane Maloney.
Programação
Sexta-feira (5)
- Treino livre 1 - 16h30 (horário de Brasília)
Sábado (6)
- Treino livre 2 - às 7h30 (de Brasília)
- Classificação para o grid - 9h40 (de Brasília)
- Corrida - 14h05 (de Brasília)
Pilotos e equipes
- DS Penske – Maximilian Günther (ALE) // Taylor Barnard (GBR)
- Jaguar TCS Racing – Mitch Evans (NZL) // António Félix da Costa (POR)
- Lola Yamaha – Lucas Di Grassi (BRA) // Zane Maloney (BAR)
- Envision Racing – Sébastien Buemi (SUI) // Joel Eriksson (SUE)
- Nissan – Norman Nato (FRA) // Oliver Rowland (GBR)
- Mahindra – Nyck de Vries (HOL) // Edoardo Mortara (SUI)
- Andretti – Jake Dennis (GBR) // Felipe Drugovich (BRA)
- Porsche – Pascal Wehrlein (ALE) // Nico Müller (SUI)
- Citroën – Jean-Éric Vergne (FRA) // Nick Cassidy (NZL)
- Cupra Kiro – Dan Ticktum (GBR) // Pepe Martí (ESP)
