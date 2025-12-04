menu hamburguer
Brasil x Espanha nas semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futsal: horário e onde assistir

A grande final está marcada para domingo (7)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/12/2025
05:01
Brasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraBrasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)
A Seleção Brasileira de Futsal Feminina segue imparável na busca pelo título da primeira Copa do Mundo da modalidade organizada pela FIFA. Após uma goleada de 6 a 1 sobre o Japão, na última terça-feira (2), pelas quartas de final, o time verde e amarelo garantiu vaga na semifinal.

✅Ficha técnica da semifinal:

Copa do Mundo Feminina de Futsal

📆 Data e horário: Sexta, 5 de dezembro de 2025, às 09h30 (de Brasília);
📍 Local: Manila, nas Filipinas;
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV (YouTube) e Fifa+

Brasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)
Brasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

Campanha das brasileiras

Na fase de grupos, o Brasil demonstrou domínio absoluto, terminando como líder isolado do Grupo D com 100% de aproveitamento. A equipe confirmou a classificação com vitórias expressivas contra o Irã (4 a 1), a Itália (6 a 1) e uma performance avassaladora de 9 a 0 sobre o Panamá.

Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.

➡️ Brasil goleia Japão e garante semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
➡️ Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino
➡️ Seleção Brasileira goleia Itália na Copa do Mundo de Futsal

Outra partida da semifinal

A outra semifinal terá o confronto entre Argentina e Portugal, que se enfrentam na próxima sexta-feira (5), às 7h (de Brasília). O vencedor do duelo entre Brasil e Espanha já conhecerá seu adversário na grande final, marcada para domingo (7), às 6h (de Brasília).

Se Brasil e Argentina vencerem seus jogos, a decisão será uma reedição da final da última CONMEBOL Copa América de Futsal Feminina, onde as brasileiras conquistaram o título. A disputa pela medalha de bronze também está agendada para o próximo domingo.

