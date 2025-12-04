Brasil x Espanha nas semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futsal: horário e onde assistir
A grande final está marcada para domingo (7)
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira de Futsal Feminina segue imparável na busca pelo título da primeira Copa do Mundo da modalidade organizada pela FIFA. Após uma goleada de 6 a 1 sobre o Japão, na última terça-feira (2), pelas quartas de final, o time verde e amarelo garantiu vaga na semifinal.
AO VIVO: assista à final do Brasileirão de Futsal 2025, entre Traipu e Atlético Piauiense
Mais Esportes
CBFS toma decisão antes de final do Brasileirão e homenageia lenda do futsal
Mais Esportes
Artilheiro do Brasileirão de Futsal, Lukinhas aponta motivo de campanha histórica do Traipu
Mais Esportes
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
✅Ficha técnica da semifinal:
Copa do Mundo Feminina de Futsal
📆 Data e horário: Sexta, 5 de dezembro de 2025, às 09h30 (de Brasília);
📍 Local: Manila, nas Filipinas;
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV (YouTube) e Fifa+
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Campanha das brasileiras
Na fase de grupos, o Brasil demonstrou domínio absoluto, terminando como líder isolado do Grupo D com 100% de aproveitamento. A equipe confirmou a classificação com vitórias expressivas contra o Irã (4 a 1), a Itália (6 a 1) e uma performance avassaladora de 9 a 0 sobre o Panamá.
Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.
➡️ Brasil goleia Japão e garante semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
➡️ Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino
➡️ Seleção Brasileira goleia Itália na Copa do Mundo de Futsal
Outra partida da semifinal
A outra semifinal terá o confronto entre Argentina e Portugal, que se enfrentam na próxima sexta-feira (5), às 7h (de Brasília). O vencedor do duelo entre Brasil e Espanha já conhecerá seu adversário na grande final, marcada para domingo (7), às 6h (de Brasília).
Se Brasil e Argentina vencerem seus jogos, a decisão será uma reedição da final da última CONMEBOL Copa América de Futsal Feminina, onde as brasileiras conquistaram o título. A disputa pela medalha de bronze também está agendada para o próximo domingo.
- Matéria
- Mais Notícias