No final! Relembre as viradas emblemáticas nas decisões da F1

A Fórmula 1 terá seu campeão de 2025 conhecido apenas na última etapa da temporada. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri chegam à prova decisiva, neste domingo (7), no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, com chances de levantar a taça. Esta será a 12ª vez neste século que o campeonato será definido somente na corrida final.

O cenário de indefinição na prova de encerramento tem se tornado uma constante na história recente da F1, fruto do equilíbrio técnico entre as equipes, o desempenho consistente de múltiplos pilotos e circunstâncias imprevisíveis ao longo do ano.

Desde 2000, onze títulos já foram decididos na corrida final. O GP de Abu Dhabi é o palco mais frequente dessas definições, tendo sediado quatro: em 2010, 2014, 2016 e 2021. O Brasil recebeu três dessas disputas (2006, 2007 e 2008), e o Japão, outras duas (2000 e 2003).

Viradas históricas nas últimas corridas

Verstappen x Hamilton no primeiro título do neerlandês

Entre os duelos memoráveis, destaca-se o de 2021, quando Max Verstappen conquistou seu primeiro título mundial. A vitória veio após uma polêmica ultrapassagem sobre Lewis Hamilton na volta final do GP de Abu Dhabi, beneficiada pela entrada do safety car nos momentos derradeiros.

O carro recolheu-se somente na última volta, restando apenas um giro para Hamilton e Verstappen batalharem pela taça. O jovem piloto conseguiu realizar a ultrapassagem crucial e defendeu a posição até a bandeirada.

Max Verstappen e Lewis Hamilton (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

Resistência de Rosberg sobre Hamilton para seu único título

A disputa de 2016, também em Yas Marina, coroou Nico Rosberg com seu único título, mesmo terminando em segundo lugar. O alemão resistiu à tática de Hamilton, seu companheiro de Mercedes, que reduziu propositalmente o ritmo para tentar prejudicar a corrida do rival, tornando a conquista muito mais difícil.

Mesmo com a equipe pressionando a aceleração do britânico, a intenção era colocar Nico no alcance dos seus adversários para ser atacado e assim se manter vivo na possibilidade do título.

Nico no pódio de Abu Dhabi F1(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

O primeiro lugar de Massa e a vitória de Hamilton em 2008

O GP do Brasil de 2008 protagonizou um dos momentos mais memoráveis da categoria. Felipe Massa venceu em Interlagos, mas viu Hamilton garantir seu primeiro título mundial na última volta e última curva, após ultrapassar Glock e conquistar o quinto lugar, resultado que lhe assegurou a pontuação necessária para superar o brasileiro da Ferrari.

Lewis Hamilton e Felipe Massa (Foto: Divulgação)

As circunstâncias salvaram Räikkönen em 2007

No ano anterior, 2007, também no Brasil, Kimi Räikkönen protagonizou uma virada improvável. O finlandês chegou à última etapa com a menor pontuação entre os três candidatos (Hamilton liderava com 107, seguido por Alonso com 103 e Räikkönen com 100). Somente por um milagre esse título seria do finlandês.

E o milagre veio, um erro na largada precedido por problemas no câmbio deixou Lewis no fundo do grid e mesmo reagindo, não passou da sétima colocação. Aproveitando os problemas mecânicos de Hamilton e o desempenho aquém do esperado de Alonso, Kimi se manteve distante do Felipe Massa que ocupava o segundo lugar, assumiu a liderança na volta 50 e conquistou a vitória e o campeonato.

Kimi Raikkonen em 2007 (Foto: Acervo Lance!)

