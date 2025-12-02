Audi anuncia companhia aérea como patrocinadora na Fórmula 1

Parceria de gigantes. A futura equipe Audi de Fórmula 1 anunciou que a companhia aérea Visit Qatar será a novo patrocinadora principal do time a partir do ano que vem. Será a temporada de entrada da marca alemã na principal categoria do automobilismo.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

- Levar a mistura única de cultura, acolhimento e inovação do Qatar aos fãs de F1 ao redor do mundo é um passo natural para destacar o que torna esse país um destino tão notável - destacou o chefe de equipe da Audi na F1, Jonathan Wheatley. E completou:

- Por meio de eventos exclusivos para fãs, exibições culturais e experiências digitais, estamos empolgados em colaborar para fomentar conexões culturais globais, construídas a partir da plataforma da Fórmula 1.

continua após a publicidade

Segundo o comunicado, a parceria tem como foco ampliar a presença global do país por meio da disputa automotiva, com ativações culturais e campanhas de turismo. A companhia aérea faz parte do investimento estatal do país asiático.

- Fazer parceria com o futuro Audi F1 Team marca um passo importante em nossas ambições globais de turismo. A Fórmula 1 oferece uma plataforma poderosa, e essa colaboração nos permite apresentar a cultura, hospitalidade e o apelo moderno do Qatar a audiências em todo o mundo - completou Abdulaziz Ali Al-Mawlawi, CEO da companhia aérea.

continua após a publicidade

Equipe de Bortoleto tira peça importante da Red Bull

A Red Bull, equipe de Max Verstappen na Fórmula 1 (F1), teve mais uma baixa importante. Desta vez, os austríacos perderam o mecânico-chefe de Verstappen para a Audi, equipe que Gabriel Bortoleto defenderá em 2026 na F1.

Segundo o site "The Race", a nova equipe contratou Matt Caller, mecânico número um da Red Bull. O mecânico se junta ao projeto de 2026 da equipe, que assumirá a Sauber no próximo ano. A Audi também já havia tirado Jonathan Wheatley, que foi diretor esportivo da equipe austríaca.