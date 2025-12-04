GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir treinos desta sexta
Etapa decide o título
- Matéria
- Mais Notícias
A Fórmula 1 (F1) realiza os primeiros treinos do Grande Prêmio de Abu Dhabi, etapa que decide o título entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. No primeiro dia de ação, nesta sexta-feira (5), os pilotos realizam os treinos livres, para testar os carros. O primeiro acontece às 6h30 (de Brasília). Já a segunda sessão será às 10h. As duas têm transmissão do BandSports e F1TV.
Relacionadas
- Mais Esportes
Título do Flamengo na Libertadores pode fechar ciclo de Verstappen na F1
Mais Esportes03/12/2025
- Fórmula 1
‘Te vejo em 5 Anos’: Novo piloto Racing Bulls cumpre promessa a Lando Norris na F1
Fórmula 102/12/2025
- Fórmula 1
Montoya aponta postura da McLaren na F1: ‘Medo de tomar decisões’
Fórmula 102/12/2025
➡️ Como ficou a disputa pelo título da F1 depois do Catar? Veja projeções
Max Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de F1 e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Yas Marina, com 25 pontos em jogo.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da F1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim: Norris 408 pontos; Verstappen 396; Piastri 392.
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias