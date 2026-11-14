O Brasil encerrou a quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Dakar, capital do Senegal, com sete medalhas (três ouros, três pratas e um bronze). Presente no pódio do atletismo, skate, boxe, judô, natação e handebol de praia, a delegação brasileira apresentou nomes que podem brilhar nas competições adultas nos próximos ciclos olímpicos.

➡️Brasil leva ouro no boxe dos Jogos Olímpicos da Juventude

Força nas lutas

Modalidade que mais rendeu medalhas em Olimpíadas e presente no pódio de todas as edições dos Jogos da Juventude, o judô brasileiro abre a lista com Clarisse Vallim, campeã na categoria até 78 kg. Aos 16 anos, a atleta do Flamengo já é bicampeã mundial cadete até 70 kg e foi a única representante do país em Dakar.

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Mesmo competindo em uma categoria de peso acima, já que não houve disputa nos 70 kg, Clarisse entrou como principal cabeça de chave e confirmou o favoritismo ao conquistar a medalha de ouro, com vitória sobre a russa Anastasiia Dobrovolskaia na final. Clarisse conta com a orientação de duas grandes referências do judô feminino: Rosicleia Campos, no Flamengo, e Maria Portela, na Seleção.

No ringue, Sara dos Santos conquistou a primeira medalha do boxe feminino brasileiro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Seguindo os passos de Keno Marley e Luiz Oliveira, o "Bolinha", que subiram ao pódio no evento em outras edições e figuram como grandes nomes da atual geração, a gaúcha de 17 anos se sagrou campeã em Dakar e pode se destacar ao longo dos próximos anos.

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Clarisse Vallim, do judô, ergue bandeira do Brasil com medalha de ouro (Foto: Wander Roberto/COB)

Nos passos de Piu

Apesar de não ter subido ao pódio em Dakar, o jovem Kevin Aguero, de 17 anos, está no radar em uma das provas mais conhecidas pelos brasileiros: os 400 m com barreiras, que consagraram Alison dos Santos, o "Piu", como um dos maiores do mundo. Kevin, que terminou em oitavo lugar nas Olimpíadas da Juventude, é o atual recordista sul-americano sub-18 da prova.

Futuro nas pistas e piscinas

O skate street feminino continua produzindo talentos para o Brasil. Medalhista de prata em Dakar, Duda Ribeiro, de 16 anos, é também a atual campeã sul-americana. A atleta de Maricá, no Rio de Janeiro, integra a Seleção Brasileira da modalidade e é figura frequente nas competições da SLS (Street League Skateboarding) e STU (Skate Total Urbe).

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Nas piscinas, os holofotes ficaram sobre Ana Júlia Amaral, de 17 anos, que deixou Senegal com uma prata (200m borboleta) e um bronze (100m borboleta). Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e representante do Minas Tênis Clube, a jovem soma no currículo um título brasileiro absoluto e um bronze nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, e já planeja a mudança para os Estados Unidos para desenvolver sua carreira.

A skatista brasileira Duda Ribeiro, durante disputa dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 (Foto: Wander Roberto/COB)

Ídolos brasileiros foram revelados nos Jogos da Juventude

A edição inaugural das Olimpíadas da Juventude foi realizada em Singapura, em 2010. Desde então, o Brasil soma 44 medalhas (15 ouros, 17 pratas e 12 bronzes), além da fama de ter revelado alguns de seus principais ídolos do esporte olímpico na atualidade.

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Logo na estreia do evento, o ainda pouco conhecido Thiago Braz conquistou a prata no salto com vara — seis anos mais tarde, ele se tornaria campeão nos Jogos Rio 2016, em um dos triunfos mais memoráveis para a torcida brasileira.

Nos Jogos de Nanjing 2014, veio uma chuva de talentos que continuam como os principais nomes do Brasil em suas respectivas modalidades. É o caso de Flávia Saraiva, que faturou uma medalha de ouro e duas de prata na ginástica artística, e o de Hugo Calderano, que levou o bronze no tênis de mesa. As atuais campeãs olímpicas do vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia, também mostraram seu cartão de visita ao conquistar o título na ocasião.

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Kevin Aguero disputa os 400m com barreiras durante os Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 (Foto: Wander Roberto/COB)

Lista de medalhas do Brasil nos Jogos de Dakar 2026

Ouro

• Clarisse Vallim — Judô (categoria -78kg)

• Pyetro Henrico Souza — Atletismo (arremesso do peso 5kg)

• Sara dos Santos Campos — Boxe (categoria -57kg)

Prata

• Ana Júlia Amaral — Natação (200 metros borboleta)

• Duda Ribeiro — Skate street

• Handebol de Praia (equipe masculina)

Bronze

• Ana Júlia Amaral — Natação (100 metros borboleta)

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