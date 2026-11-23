Rayssa Leal conquistou a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo de skate street disputada em Utsunomiya, no Japão, nesta segunda-feira. Com 176,03 pontos, a brasileira superou a australiana Chloe Covell e a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica, em uma final decidida por uma diferença mínima entre as três primeiras colocadas.

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A disputa foi marcada pelo equilíbrio. Rayssa assumiu a liderança na segunda tentativa de melhor volta, quando recebeu 89,11 pontos, e conseguiu sustentar a vantagem até o encerramento da prova. Chloe Covell ficou com a prata, ao somar 175,13 pontos, apenas 0,90 atrás da brasileira. Já Coco Yoshizawa terminou na terceira posição, com 175,11 pontos. A japonesa registrou a maior nota nas manobras, com 89,89, mas não conseguiu alcançar a pontuação total de Rayssa.

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O título também representa um resultado importante para a recuperação da brasileira. Em outubro, a skatista sofreu uma torção no tornozelo direito e, posteriormente, terminou na sétima colocação do Mundial de Assunção, no Paraguai. Agora, com a conquista no Japão, Rayssa soma 50 mil pontos no ranking mundial e olímpico, em mais um passo na preparação para os Jogos de Los Angeles 2028.

Após a vitória, a maranhense destacou a importância de voltar a competir em boas condições físicas.

— Estou muito feliz. É muito bom estar aqui competindo de novo na World Skate. Eu me lesionei há uns oito meses, quase quebrei o joelho. Estar aqui e 100% com meu corpo é uma honra — afirmou a skatista.

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Rayssa Leal executa manobra durante a semifinal da Copa do Mundo de Skate, no Japão (Foto: CBSk)

Rayssa Leal tem mais um desafio em dezembro

Depois da conquista no Japão, Rayssa terá pela frente a etapa final da Street League Skateboarding (SLS) Super Crown, marcada para os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Diferentemente das etapas do circuito da World Skate, a competição não distribui pontos para o ranking olímpico, mas reúne algumas das principais skatistas da temporada e define a campeã do circuito.

Sebastian Simonetto termina em sétimo no masculino

O Brasil também teve representante na final masculina da Copa do Mundo. Sebastian Simonetto terminou na sétima colocação, com 136,71 pontos, em sua primeira decisão no Circuito Mundial. O skatista de 21 anos obteve 53,61 pontos na melhor volta e somou 83,10 nas manobras, acertando apenas uma de suas tentativas.

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O título ficou com o sul-coreano Juni Kang, vice-campeão mundial, que alcançou 182,29 pontos e registrou duas notas acima de 90. O japonês Yuto Horigome, atual campeão olímpico, ficou com a medalha de prata, com 178,25 pontos. Já o americano Jagger Eaton, vice-campeão olímpico, completou o pódio, com 178,18 pontos.