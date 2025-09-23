Após infarto e cirurgia, Hugo Hoyama se recupera em São Paulo
Um dos maiores nomes do tênis de mesa do país está internado desde 12 de setembro
- Matéria
- Mais Notícias
Com dez medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e seis participações olímpicas, como atleta, Hugo Hoyama é um dos maiores nomes da história do tênis de mesa do Brasil. E, desde o último dia 12, o xará e uma das inspirações para Hugo Calderano está lutando pela vida no Hospital do Coração, em São Paulo, após sofrer um infarto. A informação é do GE.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entenda a relação de Hugo Calderano com o Fluminense: ‘Guardo com carinho’
Fora de Campo
Hugo Calderano fatura bolada após final da Copa do Mundo de tênis de mesa
Mais Esportes
Hugo Calderano sobe no ranking mundial do Tênis de Mesa; veja
Mais Esportes
- O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem - destaca a reportagem do GE.
➡️Relembre feitos históricos de Hugo Calderano
Calderano exalta Hoyama
Atual número 3 do mundo e maior nome da modalidade na história do país, Calderano, recentemente, ao site Olympics.com, exaltou o legado de Hoyama, que encerrou a carreira em 2013:
- É um cara muito importante para a nossa história. Ele conseguiu muitos resultados expressivos para o Brasil e eu acho que ele conseguiu também abrir a porta para todos que vieram depois…inspirou muitos atletas também. Então é um cara muito importante para o tênis de mesa do Brasil - exaltou o único brasileiro campeão da Copa do Mundo e vice do Mundial, ambos em 2025.
Dois anos antes de se aposentar, Hoyama lançou, em 2011, com sua irmã, Patrícia, o Instituto que leva o seu nome. Trata-se de uma ferramenta educacional que desenvolve nas crianças não apenas habilidades técnicas do tênis de mesa, mas valores fundamentais para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios da vida.
➡️ Hugo Calderano chora após conquista da Copa do Mundo: ‘Estou na história’
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias