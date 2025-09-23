Com dez medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e seis participações olímpicas, como atleta, Hugo Hoyama é um dos maiores nomes da história do tênis de mesa do Brasil. E, desde o último dia 12, o xará e uma das inspirações para Hugo Calderano está lutando pela vida no Hospital do Coração, em São Paulo, após sofrer um infarto. A informação é do GE.



- O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem - destaca a reportagem do GE.



Calderano exalta Hoyama

Atual número 3 do mundo e maior nome da modalidade na história do país, Calderano, recentemente, ao site Olympics.com, exaltou o legado de Hoyama, que encerrou a carreira em 2013:



- É um cara muito importante para a nossa história. Ele conseguiu muitos resultados expressivos para o Brasil e eu acho que ele conseguiu também abrir a porta para todos que vieram depois…inspirou muitos atletas também. Então é um cara muito importante para o tênis de mesa do Brasil - exaltou o único brasileiro campeão da Copa do Mundo e vice do Mundial, ambos em 2025.

Dois anos antes de se aposentar, Hoyama lançou, em 2011, com sua irmã, Patrícia, o Instituto que leva o seu nome. Trata-se de uma ferramenta educacional que desenvolve nas crianças não apenas habilidades técnicas do tênis de mesa, mas valores fundamentais para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios da vida.

