AO VIVO: Rebeca Andrade busca ouro no Mundial de Ginástica Artística
Campeã olímpica se classificou com melhor nota para a final do salto
Depois de dois anos sabáticos, Rebeca Andrade voltou às competições e já está em busca de aumentar ainda mais seu longo histórico de conquistas. A brasileira disputa a final do salto do Mundial de Ginástica Artística 2026. Acompanhe aqui em tempo real!
10h05 - Temos uma nova líder! Blakely tirou 14.100 no primeiro salto e 13.833 no segundo, com média de 14.166.
10h01 - É a vez de Skye Blakely, dos Estados Unidos.
10h - Fontaine supera a coreana: ela tirou 14.000 e 13.766, com média 14.083.
9h58 - Quem salta agora é a canadense Lia-Monica Fontaine.
9h57 - Yeo Seojeong tira 13.716 na média (14.600 + 12.833).
9h55 - No primeiro salto, Yeo Seojeong teve uma das melhores execuções do Mundial. No segundo, porém, sofreu uma queda. Coreana é uma das principais concorrentes da brasileira.
9h50 - A sul-coreana Yeo Seojeong é a primeira a saltar.
9h46 - Atletas sendo apresentadas. Rebeca muito aplaudida.
9h30 - últimas apresentações do solo masculino. Logo em seguida, Rebeca na disputa pelo ouro!
9h04 - Ginástas já no aquecimento.
9h - Rebeca se classificou com a melhor nota para as finais e é a grande favorita para a medalha de ouro.
Como foi a final do Brasil na disputa por equipes
A equipe brasileira iniciou a disputa no solo, com Thaís Fidelis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, e registrou os primeiros 38.633 pontos. Na sequência, as ginastas passaram pelo salto, aparelho em que Rebeca Andrade encerrou a classificatória com a maior média entre todas as participantes: 14.400 pontos – somado aos 14.033, de Sophia, e os 13.000, de Flavinha.
Nas paralelas, Thaís (12.466), Lorrane (13.533) e Flávia (13.133) foram as responsáveis pelas apresentações brasileiras. A última rotação ficou para a trave, com Thaís Fidelis (13.033), Flávia Saraiva (14.066) e Rebeca Andrade (13.433).
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