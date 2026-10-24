A corrida pela classificação da ginástica artística para os Jogos Olímpicos de Los Angeles está prestes a começar. Até 2028, os atletas e equipes buscarão vagas por meio dos Campeonatos Mundiais, das etapas da Copa do Mundo por aparelhos e dos campeonatos continentais. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato, distribuição das vagas, programação e mais.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅Quem está classificado

Por enquanto, apenas os Estados Unidos, como país anfitrião, têm vagas garantidas para a ginástica artística em Los Angeles, sendo uma masculina e uma feminina no individual. Ao todo, o sistema prevê 192 vagas, sendo 96 para homens e 96 para mulheres, incluindo as vagas do país-sede e as cotas de universalidade.

continua após a publicidade

Cada país poderá levar uma equipe de cinco atletas por gênero. As nações que não classificarem uma equipe poderão levar no máximo três atletas individuais, que não poderão competir como equipe. Japão, Rússia e China ficaram no pódio do Mundial de 2026 e garantiram as primeiras vagas por equipes no masculino. No feminino, China, Estados Unidos e Japão carimbaram o passaporte. Em quinto no feminino e, em décimo nono no masculino, o Brasil não conseguiu se garantir ainda em Los Angeles.

⚔️ Formato de disputa

O primeiro evento classificatório para a ginástica artística é o Mundial de 2026, em Rotterdam, entre os dias 17 e 25 de outubro, que definiu as vagas para as primeiras equipes. O mesmo acontecerá no Mundial de 2027, que também distribuirá vagas individuais. As etapas de Copa do Mundo por aparelhos de 2028 e os campeonatos continentais também valem vagas. É importante destacar que as vagas são atribuídas aos Comitês Olímpicos Nacionais, e não necessariamente aos atletas que as conquistaram.

continua após a publicidade

Além das tradicionais provas por equipes, no individual e por aparelhos nos dois gêneros, os Jogos Olímpicos de Los Angeles terão em seu programa a disputa inédita por equipes mistas. Porém, as diretrizes de qualificação publicadas pela World Gymnastics (antiga Federação Internacional de Ginástica) não especificam um sistema separado para essa modalidade.

Qualificação por equipes

O Campeonato Mundial de 2026 distribuirá três vagas de equipe por gênero para os países mais bem colocados na classificação, com cinco atletas por time. Depois, o Mundial de 2027 distribuirá mais nove vagas de equipe por gênero para os países que ainda não tiverem conseguido a classificação em 2026.

continua após a publicidade

Qualificação individual

Depois da qualificação das equipes, o Mundial de 2027 também distribuirá vagas para os oito homens e 14 mulheres com melhor classificação no individual geral. Mas atenção: essas vagas só valem para atletas de países que não tiveram equipes classificadas.

Também haverá vagas específicas por aparelho no Mundial de 2027 (seis masculinas e quatro femininas). Em cada aparelho, o atleta elegível mais bem colocado entre os três primeiros da final poderá conquistar uma vaga, desde que seu país não tenha equipe classificada e que ele ainda não esteja classificado pelo individual geral.

continua após a publicidade

As etapas de Copa do Mundo por Aparelhos distribuirão mais 12 vagas masculinas e oito vagas femininas, para os dois atletas elegíveis mais bem colocados no ranking olímpico de cada aparelho, respeitando o limite de uma vaga por aparelho para cada país e o máximo de três atletas individuais por Comitê Olímpico Nacional. São considerados os quatro melhores resultados entre seis competições.

Por fim, os campeonatos continentais, previstos para acontecer até o fim de maio de 2028, distribuirão cinco vagas por gênero. As cotas serão destinadas aos atletas mais bem colocados no individual geral entre os países que ainda não tenham classificação por equipe ou por outros critérios.

continua após a publicidade

A ginasta Rebeca Andrade se apresenta no solo nas Olimpíadas de Paris (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

⚠️Situação do Brasil

O Brasil ainda não tem vagas na ginástica artística para as Olimpíadas de Los Angeles.

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil disputa a ginástica artística em Olimpíadas desde os Jogos de Moscou 1980, quando foi representado por Cláudia Magalhães e João Luiz Ribeiro, e compete de maneira consecutiva na modalidade desde Sydney 2000.

O primeiro pódio olímpico veio com Arthur Zanetti, campeão das argolas em Londres 2012. Rebeca Andrade é a maior medalhista do país, com dois ouros, três pratas e um bronze.

continua após a publicidade

Medalhas olímpicas do Brasil na ginástica artística

Ouro

Londres 2012 — Arthur Zanetti — argolas

Tóquio 2020 — Rebeca Andrade — salto

Paris 2024 — Rebeca Andrade — solo

Prata

Rio 2016 — Diego Hypólito — solo

Rio 2016 — Arthur Zanetti — argolas

Tóquio 2020 — Rebeca Andrade — individual geral

Paris 2024 — Rebeca Andrade — individual geral

Paris 2024 — Rebeca Andrade — salto

Bronze

Rio 2016 — Arthur Nory — solo

Paris 2024 — Equipe feminina (Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira) — por equipes

continua após a publicidade

O ginasta brasileiro Arthur Zanetti compete nas argolas durante os Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Wander Roberto/ COB)

🗓️Calendário em Los Angeles

A ginástica artística será disputada de 15 a 25 de julho de 2028.

📍Local de disputa

As provas serão disputadas na DTLA Arena, sede dos Los Angeles Lakers na NBA. O local também receberá as competições da ginástica de trampolim e as finais do boxe.

🥇 Aposte no seu esporte favorito!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.